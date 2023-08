Záujem o obnovu verejných budov výrazne presiahol určený objem peňazí

Projekty musia byť zamerané na zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov.

BRATISLAVA. O finančnú podporu na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov je veľký záujem. Ani z tohto dôvodu zvýšená suma prvej výzvy v rámci Plánu obnovy a odolnosti v objeme 180 miliónov eur vrátane dane z pridanej hodnoty zďaleka nevystačí na uspokojenie všetkých uchádzačov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa údajov na portáli ministerstva dopravy suma žiadostí o prostriedky na projekty k 28. júlu presiahla 344 miliónov eur s daňou.

K uvedenému dátumu rezort zverejnil 24 schválených žiadostí najmä miestnych samospráv o príspevky na zníženie energetickej náročnosti, obnovu či rekonštrukciu rôznych objektov vo výške skoro 22 milióna eur a tiež sedem uzavretých zmlúv.

Pre vysoký záujem o získanie financií na projekty ministerstvo skrátilo pôvodný termín uzavretia výzvy z 1. decembra 2024 na 31. júla 2023. Podávať žiadosti tak bolo možné od 1. augusta 2022 len do konca predošlého mesiaca, pričom výzva bola zverejnená vlani 30. júna v pôvodnej výške 120 miliónov eur s DPH.

Projekty musia byť zamerané na zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov, ktorým sa dosiahne aspoň stredná hĺbka obnovy budovy s úsporou primárnej energie minimálne na úrovni 30 percent.

Dosiahnutie navrhovaných ukazovateľov nového stavu budovy bude po realizácii projektu preukázané Energetickým certifikátom.

Ministerstvo dopravy už informovalo primátorov a starostov v rámci Združenia miest a obcí Slovenska o dôvodoch skoršieho uzavretia výzvy.

„Aktuálne finančné limity nám neumožňujú prijímať ďalšie žiadosti. Samozrejme, uvítali by sme, ak by sa v spolupráci s Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou našli dodatočné zdroje na navýšenie tejto alokácie, resp. alternatívne hľadať iné finančné nástroje,“ informovala na sociálnej sieti rezortná štátna tajomníčka Katarína Bruncková. Podľa nej to môžu byť aj klasické eurofondy v novom období 2021 až 2027 v rámci Programu Slovensko. Ocenila ZMOS za spoluprácu v predprípravnej fáze výzvy aj pri jej realizácii.

„Výzva umožní zachrániť naše kultúrne dedičstvo vo forme historických budov, ktoré sa nachádzajú nielen na území miest, ale aj na území menších obcí,“ dodala Bruncková.

Minimálna výška prostriedkov na jednu žiadosť v rámci výzvy je 240-tisíc eur s DPH, jeden projekt môže získať najviac 10 miliónov eur bez dane a prípadne nevratnú DPH.

V prípade zrealizovaných projektov sú oprávnené všetky aktivity súvisiace s ich realizáciou, ktoré žiadatelia preukázateľne vykonali najskôr od 1. februára 2020. Projekty je potrebné realizovať do 24 mesiacov od účinnosti zmluvy, na základe výsledku verejného obstarávania. Oprávnené obdobie realizácie projektu môže byť najneskôr do 31. decembra 2025.