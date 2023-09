Služby na pohotovosti nikto nechcel. Tandem zubára s právnikom na nich postavil biznis

Firma SK Dental je nominovaná na ocenenie FéliX Business Award.

Spoločnosť SK Dental je nominovaná na ocenenie FéliX Business Award v kategórii Excelentný biznis príbeh.

Stomatológia je, na prvý pohľad pri účte za výmenu plomby alebo zubnú korunku, jedným z najziskovejších segmentov zdravotníctva. Realita je o niečo drsnejšia.

Platy zubárov vo výške od troch- do osemtisíc eur mesačne, sú, samozrejme, na slovenské pomery nadštandardné. Aj toto podnikanie však prináša byrokraciu, spory (so zdravotnými poisťovňami i pacientmi) či zdravotné komplikácie (bolesti krížov).

Vďaka stresu, bremenu zodpovednosti a relatívne malému okruhu spolupracovníkov v ambulancii potom veľa stomatológov trpí depresiou, ktorá sa niekedy končí až samovraždou.

To, že zubarina nie je biznis s ružovými okuliarmi, pri podnikaní pochopil aj stomatológ Maroš Kamenický. Spolu s právnikom Štefanom Siskovičom pred ôsmimi rokmi založili vlastnú sieť stomatologických kliník SK Dental.

Jej fungovanie postavili na deľbe kompetencií a zisku. Za relatívne krátky čas sa im podarilo z hľadiska tržieb vybudovať jednu z najväčších sietí zubárskych kliník na Slovensku.

FéliX Business Award je biznisová cena, ktorú vyhlasuje INDEX a Slovenská sporiteľňa v spolupráci s odbornými partnermi. Získať ju môžu inšpiratívne firmy a aktivity, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti krajiny.

Kamaráti z vysokej

Maroš Kamenický pochádza z Prešova a stomatológiu vyštudoval v Košiciach. So Štefanom Siskovičom, ktorý absolvoval právo na Trnavskej univerzite, sa zoznámil cez spoločných známych. Sadli si natoľko, že aj keď po škole sa ich cesty na istý čas rozišli, ostali v osobnom kontakte.

Štefan Siskovič pôsobil ako doktorand na vysokej škole v Trnave, Maroš Kamenický sa presťahoval do Bratislavy, kde sa v súkromnej zubnej klinike venoval chirurgii a bral tiež služby na pohotovosti.

Myšlienku na spoločný biznis priniesla diera na trhu. V Trnave nebola zriadená zubná pohotovosť a ľudia v akútnych stavoch cestovali do Bratislavy. „Napadlo nám založiť firmu a problému sa chopiť,“ spomína Štefan Siskovič.

Jeho motiváciou bolo aj to, že na univerzite, kde prednášal, nemal veľký plat a jeho manželka bola v pokročilom štádiu tehotenstva. Hľadal preto bočný príjem, ktorým by uživil rodinu a pokryl hypotéku.

Vzhľadom na malé úspory však spoločný projekt rozbiehali takmer rok. K otvoreniu prvej kliniky v Trnave v roku 2016 im pomohol úver od banky.

„Naďalej som pracoval na klinike v Bratislave a večer som cestoval na pohotovosť do Trnavy, kde sme so Števom rozbiehali naše podnikanie,“ hovorí Maroš Kamenický.

V tomto roku trnavskú kliniku premiestnili z nájmu do väčších a najmä vlastných priestorov. „Keď kupujete budovu, viažete obrovský kapitál. Lenže sme zistili, že pre kliniku to bolo nevyhnutné,“ tvrdí Štefan Siskovič.

Kliniku netvorí stolík, počítač a skriňa, ktoré sa dajú zo dňa na deň premiestniť, ale drahé technológie, ktoré potrebujú elektroinštaláciu, väčšie priestory a štandard pre pacientov i zubárov.

Mladí lekári sú stratoví dva roky

Sieť SK Dental sa postupne rozšírila o kliniky v Prešove, Bratislave a Žiline, kde prevádzkuje komplexné služby stomatológie vrátane večernej pohotovosti. Otvorenie kliniky v Prešove pritom vyriešilo samosprávnemu kraju zásadný problém.

„Situácia bola neudržateľná. V Prešove bola síce zubná pohotovosť, ale lekárov bol nedostatok. Systém fungoval tak, že sa na lekárov tlačilo, aby povinne nastúpili do služby, čím rástla ich nespokojnosť,“ hovorí Maroš Kamenický.

Po stretnutí na Slovenskej komore zubných lekárov navrhli Prešovu pomoc so zriadením novej kliniky, ktorá by pokryla aj pohotovosť. Nastavili personálnu politiku, ktorej princípom je, že lekárov do služby na pohotovosti nenútia.

O služby na pohotovosti prejavili záujem absolventi. Maroš Kamenický tvrdí, že univerzita dá lekárom len teóriu. „Dostanú vodičák, ale nevedia šoférovať. Každý sa učí zubarine až v praxi,“ vraví.

Pre firmu sú absolventi prvé dva roky stratoví, pretože investuje do ich školení a dohľadu. SK Dental má vlastnú akadémiu, ktorá je akreditovaná a ponúka školenia pre vlastných i externých lekárov.

Do firmy priberú partnera