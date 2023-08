Žije v Prahe a bohatne na bombardovaní Ukrajiny. Teraz sa rýchlo zbavuje firiem v Česku

Boris Obnosov je majiteľom holdingu vyrábajúceho rakety.

Text pôvodne vyšiel na webe Aktuálně.cz

Žije v Prahe a bohatne na bombardovaní Ukrajiny. Teraz sa ale ruský podnikateľ Rostislav Zorikov svojich českých firiem zbavuje.

Česká vláda dáva dohromady dôkazy, na základe ktorých by Zorikova aj jeho svokra, zbrojára Borisa Obnosova, mohla zaradiť na sankčný zoznam. Prišli by o majetok v Česku a úrady by ich vyhostili.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rodina šéfa ruskej zbrojárskej firmy vlastní v Česku drahé byty Čítajte

Obnosov je majiteľom holdingu vyrábajúceho rakety, ktorými ruské vojská ostreľujú Ukrajinu.

Ruskú armádu vyzbrojuje aj holding KTRV

Zaznejú sirény a začnú padať rakety. Od invázie ruských vojsk vo februári minulého roka je to na Ukrajine každodenná realita.

Tak ako minulý týždeň v prístave Odesa, keď útok poškodil nákladný terminál a zabil jedného človeka. V apríli minulého roka zabil bombový útok 60 ľudí na železničnej stanici vo východoukrajinskom meste Kramatorsk.

Ruskú armádu vyzbrojuje raketami okrem iných aj moskovský holding KTRV, ktorý vlastní Boris Obnosov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zisky z výroby zbraní plynú aj do Prahy, k podnikateľovej dcére Oľge a jej manželovi Rostislavovi Zorikovovi. České orgány dlho mlčali. Až pred dvoma týždňami reagoval minister vnútra Vít Rakušan zo STAN na článok Aktuálně.cz slovami, že preskúma možnosť zaradenia Zorikova na sankčný zoznam.

"Česká republika by nemala slúžiť ako základňa pre ľudí, ktorí profitujú z Putinovej vojny proti Ukrajine," povedal s odkazom na ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý inváziu nariadil.

Výpisy z obchodného registra potvrdzujú, že Zorikov do konca júna tohto roka vlastnil obchodnú spoločnosť Riomax a tretinový podiel v stavebnej firme Alterra, ktorá sa zaoberá aj prenájmom nehnuteľností.

Svoj podiel v tejto spoločnosti previedol na svojho otca Andreja Zorikova. Ten teraz vlastní 60 percent a zvyšok patrí Andrejovi Semičevovi, ktorý pracuje pre ruskú Gazprombank. Na prípad rodiny zbrojára upozornili investigatívni novinári z tímu ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného.

"Zorikov podniká právne kroky, ktoré sťažujú finančnému analytickému úradu zabavenie jeho majetku," hovorí Pavel Havlíček, expert na protiruské sankcie z českého Združenia pre medzinárodné otázky.

Prevod firmy na niekoho iného však ruskému podnikateľovi nemusí stačiť, na vynútenie sankcií stačí vypátrať skutočného vlastníka.

"Samozrejme, že to komplikuje činnosť. V niektorých prípadoch sa nám to darí riešiť, v iných je to komplikovanejšie," povedal Jiří Hylmar, riaditeľ Finančného analytického úradu.

Ak sa majiteľa nepodarí vypátrať, stále existujú možnosti, ako uplatniť sankcie.

"Stačí prevody sledovať, upozorňovať na ne a pracovať s právnym rámcom. Je to otázka výkladu zákona, ktorý sa stále tvorí. Nie je vylúčené, že sankcie uložené konkrétnej osobe sa môžu vzťahovať aj na príbuzných, ak si to štát želá," pripomína Havlíček.

Ruský zbrojár Obnosov s prezidentom Putinom. (zdroj: SITA/AP)

Vláda zhromažďuje dôkazy

Vymáhanie sankcií má na starosti Finančný analytický úrad, ktorý podľa Českej televízie od mája skúma majetkové pomery rodiny. Nie je jasné, ako ďaleko je v tomto smere.

"Vzhľadom na dôvernosť, ktorú stanovuje zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií, nebudeme prípad komentovať," uviedla riaditeľka komunikačného odboru českého ministerstva financií Michaela Lagronová.

Podľa zdrojov českého týždenníka Respekt však vláda v týchto dňoch zhromažďuje dôkazy, ktoré by mohli Obnosova, jeho dcéru Olgu a Zorikova zaradiť na český sankčný zoznam. Takéto rozhodnutie by viedlo k zabaveniu ich majetku a vyhosteniu z krajiny.

Podľa informácií Respektu by sa tak mohlo stať po štrnásťdňovej vládnej dovolenke, ktorá sa začne budúci týždeň. "Ak to český štát naozaj chce, tak to dostane," domnieva sa Havlíček.

Podobné kroky vláda podnikla aj v prípade ruského miliardára Vladimira Jevtušenka, ktorý v Česku skryto ovláda firmu na výrobu elektrosúčiastok a vlastní hotely.

V Rusku jeho spoločnosti vyrábajú a dodávajú ozbrojeným silám zbraňové systémy. Česká republika naňho koncom júna uvalila sankcie a Finančný analytický úrad zhabal hotel Savoy Westend v Karlových Varoch. Jeho majetok vo Varoch sa odhaduje na viac ako pol miliardy českých korún.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rusko a Čína sú hrozbou, Česko prijalo novú bezpečnostnú stratégiu Čítajte

Zorikov má trvalý pobyt v Českej republike. Jeho dve firmy sídlia v pražskej štvrti Žižkov v dome, ktorý mu podľa katastra nehnuteľností patrí. Vlastní tiež dva nadštandardné byty a niekoľko luxusných áut. Trvalé bydlisko má v pražských Hlubočepoch.

Nikto dlho nevedel, že rodina skutočne žije v Prahe. "Mysleli sme si, že je v Moskve," hovorí Marija Pevčichová, ruská novinárka a predsedníčka predstavenstva tímu ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného.

Nedávna potýčka s protestujúcim pred Zorikovovým domom na Žižkove však potvrdila, že podnikateľ žije v českej metropole. Vtedy 20-ročný Rus z opozičného hnutia Vesna chcel protestovať proti účasti podnikateľskej rodiny na vojnovej výrobe.

Zorikov prišiel na miesto a aktivistu napadol. Prípadom sa zaoberala aj polícia.

Aktivisti Vesny však nie sú jediní, ktorí pred domom na Štítneho ulici protestujú. Reportér Aktuálně.cz tam nedávno natočil demonštráciu iniciatívy Hlas Ukrajiny. Jej účastníci premietli na stenu domu krátky film zobrazujúci ruské zločiny na Ukrajine.

Vojna na Ukrajine