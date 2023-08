Samosprávy chcú po vzore Česka a Poľska väčšiu podporu z európskych zdrojov

Združenie sa chce pripraviť na spoluprácu s budúcou vládou.

BRATISLAVA. Mestá, obce a samosprávne kraje majú obrovský modernizačný dlh, regióny by preto podľa vzoru Česka a Poľska mali dostávať oveľa väčšiu podporu z európskych zdrojov.

Uviedlo to vo štvrtok Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), podľa ktorého je samosprávam z európskych fondov alokovaných len približne 17 percent zdrojov.

Financovanie z EÚ

Peniaze, ktoré sa rozdeľujú na princípe dohody medzi samosprávami, sú podľa ZMOS minuté efektívnejšie a vytvárajú priestor na rozvoj regiónov.

"Chceme dosiahnuť stav, aby aspoň 44 percent zdrojov z EÚ bolo rozdeľovaných na princípe dohôd miest, obcí a krajov, ako to v regiónoch robí Poľsko a Česko," uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.

Podľa neho je to cesta, ktorá odstraňuje modernizačný dlh na úrovni obcí, miest a samosprávnych krajov. Poľsko a Česko podľa neho alokuje do regiónov približne 50 percent zdrojov z EÚ, pričom na rozdiel od Slovenska nikdy nevracali peniaze do európskych fondov späť.

Božik priblížil, že sa chcú pripraviť aj na spoluprácu s budúcou vládou. "Nezávislí ekonómovia vypočítali, že v priebehu tohto a budúceho roka sa samosprávy dostanú do deficitu viac ako jeden a pol miliardy eur, a práve z tohto titulu je potrebné nastaviť zdroje financovania tak, aby sme dokázali zagarantovať rozvoj miest, obcí a samosprávnych krajín," dodal.

Výzva na rekonštrukciu

Podpredseda ZMOS Martin Červenka reagoval aj na aktuálny spor týkajúci sa predčasne ukončenej výzvy na rekonštrukciu a modernizáciu budov patriacich samosprávam, ktoré boli postavené pred rokom 1980. Výzva bola prerušená k 31. júlu, z dôvodu prekročenia finančnej alokácie výzvy a jej naplnenosti.

"Boli sme uistení ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ale aj ostatnými ministerstvami, ktoré administrujú túto oblasť podpory, že budú hľadať spoločné riešenie na to, aby v čo najskoršom termíne bola vyhlásená nová výzva na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov už z Programu Slovensko. Výzva by sa mala čo najviac podobať na výzvu z plánu obnovy, ktorá bola predčasne ukončená," priblížil.

Božik v súvislosti s energetickou náročnosťou nezrekonštruovaných verejných budov dodal, že samosprávy majú problém so stavom infraštruktúry celkovo.

"Stav vodovodov, kanalizácií, ako aj infraštruktúra materských a základných škôl, ukazuje, že samosprávy majú obrovský modernizačný dlh, ktorý má však aj celá Slovenská republika," dodal.