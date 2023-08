Ódorova vláda podá trestné oznámenie pre pôvodnú zmluvu na mýtny systém

Situáciu podľa premiéra nikto neriešil.

BRATISLAVA. Premiér Ľudovít Ódor avizuje trestné oznámenie pre podpis pôvodnej zmluvy na mýtny systém medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a SkyToll.

Označil ju za absolútne nevýhodnú pre štát vo všetkých aspektoch. Zároveň potvrdzuje zámer vlády výrazne znížiť náklady na elektronický výber mýta už od budúceho roka. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy.

"Stále robíme všetko pre to, aby sme splnili to, čo je v programovom vyhlásení, že výrazne ideme znížiť nákladovosť mýta," vyhlásil premiér. Situáciu podľa neho napriek dostatku času dosiaľ nikto neriešil. Voči vedeniu NDS neplánuje vyvodzovať dôsledky, keďže s pôvodnou zmluvou nemá nič spoločné.

Cieľom aktuálnej vlády je, aby náklady na elektronický výber mýta boli namiesto 38 percent menej ako 15 percent.

"Urobíme všetko pre to, aby sme nezvratne spustili proces, že sem prídu poskytovatelia európskeho mýtneho systému a budú to poskytovať za výrazne menej peňazí," načrtol. Potvrdil tiež záujem ukončiť zmluvu so SkyToll a previesť časť podniku na štát. Očakáva tak úsporu na niektorých poplatkoch.

Hľadajú zlatú strednú cestu

Ceny elektrickej energie by podľa Ódora nemuseli výrazne rásť. Tvrdí, že dohodnutá je viac-menej plošná pomoc domácnostiam. V prípade plynu je stratégiou vlády pomáhať domácnostiam, ktoré to potrebujú.

Ako zdôvodnil, pomáhať všetkým je pre štát finančne neudržateľné, zároveň to nenúti spotrebiteľov šetriť. Dodal, že aktuálna vláda pravdepodobne iba pripraví opatrenia a schvaľovať ich bude nový kabinet.

"Tým, že je to naviazané na štátny rozpočet, tak výška pomoci bude závisieť aj od zámerov ďalšej vlády," skonštatoval Ódor.

Jeho kabinet chce pripraviť spolu s rozpočtom schému, ktorá nebude plošná, a teda nebude mať taký dosah na verejné financie. Definícia zraniteľných domácností má však závisieť od politických preferencií ďalšej vlády, vysvetlil.

"My skúsime nájsť takú zlatú strednú cestu spolu s tým rozpočtom," poznamenal. O opatreniach sa v súčasnosti rokuje na úrovni ministerstiev hospodárstva a financií.

Samosprávam pôvodných 108 miliónov nesľubuje

Snahu pomôcť deklaruje premiér aj pri energeticky náročných podnikoch. Počkať treba podľa neho na rozhodnutie parlamentu o dodatočných výdavkoch, vplyv budú mať aj nové prognózy a polročné čerpanie rozpočtu.

Ak bude priestor po 15. auguste na pomoc, nevylučuje spustenie kompenzačného mechanizmu pre väčšie firmy ešte za tejto vlády. "Nechcel by som dávať nejaké veľké nádeje, že to budú nejaké stámilióny. V rámci možností, ktoré budeme mať, sa budeme snažiť pomáhať aj priemyslu, aj samosprávam," skonštatoval.

Vo vzťahu k samosprávam chce urobiť všetko pre to, aby k nejakej pomoci došlo. Nesľubuje však pôvodných 108 miliónov eur. Poukazuje na rozhodnutia parlamentu nad rámec rozpočtu.

Očakávaný vysoký deficit verejných financií nebude podľa Ódora možné riešiť tak, aby to nikto nepocítil. Cestu vidí v kombinácií opatrení. Aktuálny kabinet podľa neho už teraz pripravuje pôdu pre opatrenia, ktoré môže zaviesť ďalšia vládu.

Chce hovoriť aj s lídrami politických strán o ich návrhoch, aby ich mohol aktuálny kabinet pripraviť a ďalší stihol vzhľadom na termín prípravy rozpočtu zaviesť.