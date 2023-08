Zdražovanie na slovenských pumpách bude pokračovať, predpokladajú analytici

V medziročnom porovnaní sú pohonné látky stále lacnejšie ako vlani v takomto období.

BRATISLAVA. Zdražovanie na slovenských čerpacích staniciach sa neskončilo. Na základe vývoja svetových cien ropy analytici predpokladajú, že ceny benzínov a motorovej nafty na slovenských čerpacích staniciach sa budú zvyšovať aj v najbližších dňoch.

„Predpokladáme, že vlna zdražovania na našich čerpacích staniciach sa ešte neskončila, špeciálne v prípade nafty, kde vyzerá byť európsky trh mimoriadne napätý s výrazným rastom rafinačných marží, kde burzové veľkoobchodné ceny nafty výrazne predbiehajú rast cien ropy, čo vytvára priestor pre ich posun značne nad 1 euro a 60 centov,“ povedal pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Nateraz to podľa analytičky 365.bank Jany Glasovej vyzerá tak, že ropa sa bude aj v najbližšom období viezť na rastovej vlne. „Ak si ropa udrží cenu nad 80-dolárovou hladinou alebo sa bude približovať aj k 90 dolárom za barel, budeme čeliť aj ďalšiemu zdražovaniu na našich čerpacích staniciach,“ podotkla Glasová.

Zdražovanie cien pohonných látok na slovenských pumpách hrozí v ďalšom týždni aj podľa hlavného ekonóma ČSOB Mareka Gábriša. „Napriek tomu situácia stále nie je dramatická, pretože pred rokom sme napríklad za benzín platili takmer o 10 percent viac,“ dodal Gábriš.

Podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR za 30. týždeň tohto roka sa ceny benzínu aj nafty prudko zvýšili. Ceny na čerpacích staniciach pritom rastú už tretí týždeň po sebe. Liter 95-oktánového benzínu sa v tridsiatom týždni predával za priemernú cenu 1,647 eura. V týždňovom porovnaní sa tak jeho cena výrazne zvýšila až o 3,7 %. Liter 98-oktánového benzínu si taktiež pripísal rast, a to o 3,5 % a dosiahol úroveň 1,843 eura. Rovnako na tom bola aj nafta, ktorá vzrástla o 2,1 % na priemernú úroveň 1,506 eura za liter.

V medziročnom porovnaní sú však pohonné látky stále lacnejšie ako vlani v takomto období. Benzín 95 aj 98 si odpisuje 9 % až 10 % a nafta až 19 %. Ako upozornil Pánis, ceny benzínu sa už pohybujú okolo 1 eura a 70 centov, čo je najviac od novembra minulého roka, pričom nafta začína konvergovať k úrovni 1 eura a 60 centov, čo sú polročné maximá. Zhruba od konca mája až po začiatok júla sa ceny ropy Brent hýbali v rozpätí 72 až 77 amerických dolárov za barel. Následne však začali postupne rásť a tento týždeň sa ropa Brent obchoduje od 83 do 86 dolárov za barel.

Smerom nahor ropu už dlhšie obdobie podľa Glasovej tlačí hlavne rozhodnutie kartelu OPEC+, ktorý od augusta obmedzuje jej produkciu aj export. „To vyvoláva obavy zo slabšej ponuky na ropnom trhu, čo sa premieta aj do vyšších cien benzínu,“ doplnila. Aktuálne podľa nej máme aj letnú dovolenkovú sezónu, ľudia viac cestujú, viac tankujú, rastie dopyt po pohonných látkach, a to taktiež zvyšuje ich cenu.

Rast cien ropy okrem toho podnecujú aj vyjadrenia čínskej vlády o tom, že podnikne kroky na podporu ekonomiky, zlepšenie spotreby a kúpnej sily obyvateľov. To by mohlo znamenať rast dopytu po rope. Čína je totiž jedným z najväčších spotrebiteľov tejto komodity na svete. Na druhej strane výraznejšiemu zdražovaniu ropy podľa Glasovej bránia obavy z ekonomického spomalenia v USA, Európe aj v Číne, čo by viedlo k slabšiemu dopytu po rope. „Obavy vyvoláva aj pretrvávajúca vysoká inflácia, v dôsledku ktorej centrálne banky pokračujú vo zvyšovaní sadzieb a brzdení dopytu,“ konštatovala Glasová.

Dopyt po rope sa podľa Pánisa pohybuje už nad predkovidovými maximami a dosahuje rekordných zhruba 103 miliónov barelov denne pri silnom americkom dopyte. „Americká ekonomika je robustná a dokáže sa vyrovnať aj s najdynamickejším zvyšovaním úrokových sadzieb Fedom a pravdepodobnosť jej recesie klesá, čo vytvára na ropnom trhu optimizmus s tlakmi na rast cien,“ uzavrel Pánis.