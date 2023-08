Taiwanský výrobca čipov plánuje nový závod v Drážďanoch

Rozhodnutie by malo padnúť v utorok.

BERLÍN. Najväčší svetový výrobca čipov, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, môže čoskoro postaviť nový závod v Drážďanoch.

Rozhodnutie by malo padnúť na zasadnutí predstavenstva spoločnosti v utorok.

Nemecké ministerstvo hospodárstva nechcelo medializované informácie komentovať.

Podľa denníka Handelsbaltt vláda v Berlíne plánuje výstavbu továrne podporiť sumou 5 miliárd eur v rámci spolkového fondu pre klímu a transformáciu.

TSMC by mala v Drážďanoch vyrábať najmä čipy pre automobilový priemysel. Handelsblatt citoval zdroje z prostredia vlády, podľa ktorých by príchod taiwanskej firmy do Nemecka vyslal mimoriadne dôležitý signál.

Taiwanská spoločnosť by mohla s nemeckou vládou podpísať príslušné vyhlásenie o zámere hneď po tom, ako jej predstavenstvo dá projektu zelenú.

Konečné rozhodnutie o štátnej pomoci by následne musela prijať Európska komisia.