Musk prekvapivo prepustil finančného šéfa. Teslu vytiahol zo straty a jedného dňa ju mohol viesť

Kirkhorn pracoval v automobilke viac ako 13 rokov.

Článok pôvodne vyšiel na webe hn.cz

NEW YORK. Prestížny americký denník The Wall Street Journal o ňom v máji napísal, že je to on, a nie šéf Elon Musk, kto udržiava Teslu v chode.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tridsaťdeväťročný finančný riaditeľ Zachary Kirkhorn bol tiež považovaný za muža, ktorý by jedného dňa mohol najbohatšieho muža sveta vystriedať na poste generálneho riaditeľa Tesly. Tento pondelok ale dal výpoveď.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Samy zrýchľovali a brzdili, autopilot sa zbláznil. Tesle uniklo kvantum citlivých dát Čítajte

Zahraničné médiá sa zhodujú, že Kirkhornov koniec v spoločnosti je úplne nečakaný.

Kirkhorn pracoval v automobilke viac ako 13 rokov. "Tesla v pondelok oznámila, že končím. Na poste finančného riaditeľa ma nahradí hlavný účtovník Vaibhav Taneja. Byť súčasťou tejto spoločnosti bola výnimočná skúsenosť a som nesmierne hrdý na to, čo sme za posledných trinásť rokov dosiahli," napísal Kirkhorn na svojom účte na linkedin.

Nezabudol poďakovať Muskovi za jeho vodcovstvo a optimizmus, ktoré inšpirovali mnohých ľudí. Spoločnosť dôvody jeho odchodu nekomentovala.