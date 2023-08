Do hypoték nemá štát strkať nos. Riziko má niesť dlžník

Nikto ľudí nenútil kupovať nadštandardné nehnuteľnosti.

Politici sa predbiehajú v riešeniach, ako ľuďom pomôcť so zdražovaním hypoték. Ide o bezbrehú kombináciou populistických lacných rečí, rozsievania strachu o strate strechy nad hlavou a nápadov, ktoré banky dávno zaviedli (úprava splátkového kalendára).

Politici sa stavajú do roly spasiteľov, ktorí (znova) chcú ľudí viesť za ručičky cez finančné bojové pole.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V skutočnosti je problém s nárastom splátok výsledkom absencie finančnej gramotnosti Slovákov, ktorí sa dali strhnúť horúčkou realitného trhu. Ešte v januári 2022 si pritom mohli pohodlne refinancovať hypotéku za drobný poplatok a získať desaťročnú fixáciu so sadzbou 0,99 percenta.

Upozorňovali ich na to ekonomické médiá i finanční analytici. Národná banka Slovenska vravela, že realitný trh má prvky prehriatosti a sadzby pod jedným percentom sú nonsens, ktorý sa raz skončí. A skončil sa.

Namiesto toho, aby dlžníci konali, refinancovanie ignorovali alebo dali prednosť fixu na tri roky, pretože úrok 0,69 percenta je predsa lepší ako jedno percento na desať rokov. Ušetrili smiešnych pár eur na splátke.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Drahšie hypotéky ohrozujú najmä Bratislavu. Politici broja proti bankám Čítajte

V ekonomicky silnejších regiónoch (najmä Bratislave a Košiciach) sa začali po pandémii hypotekárne preteky, kde sa licitovali ceny nehnuteľnosti a výška úverov sa šponovala na maximum.

V celom bordeli chýbal triezvy pohľad na to, čo sa stane, ak sa sadzby o pár rokov zvýšia. Niektorí finanční poradcovia ľudí upevňovali vo viere, že ceny nehnuteľností pôjdu do nebies. Vraveli im, že by bol hriech nízke úroky nevyužiť.