Traja zo štyroch ľudí si myslia, že by vláda nemala súhlasiť so zákazom áut so spaľovacím motorom

Vyplýva to z prieskumu pre televíziu Joj 24.

BRATISLAVA. Traja zo štyroch Slovákov si myslia, že by budúca vláda nemala súhlasiť so zákazom výroby áut so spaľovacím motorom.

Ako ďalej vyplýva z prieskumu, ktorý urobila agentúra AKO pre spravodajskú televíziu Joj 24, polovica respondentov si myslí, že by určite nemala a štvrtina, že by s týmto krokom asi nemala súhlasiť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Necelá pätina sa však domnieva, že by budúca vláda mala súhlasiť so zákazom výroby áut so spaľovacím motorom. Asi 7 percent opýtaných túto problematiku nevedelo posúdiť.

V rámci skupiny, ktorá podporuje zákaz výroby áut so spaľovacím motorom, boli zastúpené najmä ženy, ďalej najstarší respondenti nad 66 rokov a opýtaní s vysokoškolským, ale aj s najnižším vzdelaním.

Z regionálneho hľadiska dominovali ľudia s trvalým bydliskom v Košickom, Trnavskom, Prešovskom a Bratislavskom kraji.

Podľa prieskumu tento krok podporujú nadpriemerne voliči strany Progresívne Slovensko, koalície OĽaNO a priatelia, strán Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie a Hlas-sociálna demokracia.

Agentúra AKO robila prieskum v období od 24. do 28. júla na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov telefonickou formou.