Ruský HDP vzrástol, na budúci rok sa čaká návrat na predvojnovú úroveň

Tempo rastu prekonalo očakávania ekonómov.

MOSKVA. Ruská ekonomika sa v 2. kvartáli vrátila k rastu, pričom tempo rastu prekonalo očakávania ekonómov, a navyše bolo výraznejšie aj v porovnaní s obdobím pred útokom na Ukrajinu.

Analytici pritom už pri svojom miernejšom odhade rastu uvádzali, že ruské hospodárstvo sankciám odoláva a ekonomika sa môže vrátiť na predvojnovú úroveň už na budúci rok.

Ruská ekonomika zaznamenala v 2. štvrťroku medziročný rast na úrovni 4,9 percent, uviedol v závere tohto týždňa ruský štatistický úrad Rosstat, ktorého predbežné údaje zverejnil portál tradingeconomics.

Ide o prvý rast HDP

Ekonómovia oslovení agentúrou Bloomberg počítali s rastom iba o 3,9 percent po tom, ako v 1. kvartáli ruské hospodárstvo kleslo o 1,8 percent.

Je to prvý rast hrubého domáceho produktu (HDP) Ruska od 1. štvrťroka minulého roka, v ktorom Moskva zaútočila na Ukrajinu a v reakcii na to západné štáty na Rusko uvalili rozsiahle sankcie. V danom štvrťroku vzrástla ruská ekonomika medziročne o 3 percentá.

"Výsledky ukázali, že ruská ekonomika nielenže kompenzovala pokles hospodárstva z rovnakého obdobia minulého roka, ale vykázala aj výrazný rast v porovnaní s tempom rastu spred dvoch rokov," reagovala na predbežné údaje Rosstatu štátna tajomníčka ministerstva ekonomického rozvoja Polina Krjučkovová.

Dodala, že v 2. kvartáli výrazne rástol spracovateľský sektor a rast zaznamenali aj stavebníctvo a poľnohospodárstvo.

Predvojnovú úroveň môžu dosiahnuť už o rok

Vojna na Ukrajine, ktorá trvá už takmer 1,5 roka, však zhoršuje situáciu na ruskom trhu práce. Prezident Vladimir Putin minulý týždeň podpísal zákon, ktorým sa v Rusku zvyšuje vek na odvod do armády z 27 na 30 rokov.

To umožňuje "cielenú mobilizáciu", ktorá by podporila krátkodobý rast tým, že zmierni dôsledky súčasného nedostatku pracovných síl.

Ruská ekonomika by tak mohla dosiahnuť svoju predvojnovú úroveň do polovice, prípadne do konca budúceho roka, teda do obdobia krátko po plánovaných prezidentských voľbách, uviedol ekonóm Bloomberg Economics Alexander Isakov.

Ako však dodal, s veľkou pravdepodobnosťou to nezabráni zvrátiť nepriaznivý vývoj v oblasti dlhodobého rastu.

Momentálne však Rusko zaznamenáva pozitívne výsledky a aj Natalia Lavrovová, hlavná ekonómka BCS Financial Group, odhaduje, že ekonomika dosiahne predvojnovú úroveň do polovice budúceho roka. Na tento rok počíta s rastom o 2 percentá.

Aj ruská centrálna banka nedávno zlepšila svoju prognózu vývoja ekonomiky na tento rok. Najnovšie očakáva, že rast sa bude pohybovať v rozmedzí od 1,5 do 2,5 percent. Na budúci rok počíta s rastom v rozmedzí 0,5 percent až 2,5 percent a v roku 2025 by ekonomika mala rásť o 1 až 2 percentá.