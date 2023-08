Chcete byt na hypotéku? Vypočítali sme, koľko musíte zarábať

Ceny nehnuteľností aj úrokové sadzby šli v posledných dvoch rokoch výrazne nahor.

Po období rastu cien nehnuteľností sa situácia na realitnom trhu mení. Za druhý kvartál tohto roka eviduje Národná banka Slovenska (NBS) medziročný pokles cien bytov o osem percent. Najviac zlacneli staršie panelákové byty, a to o viac ako desať percent, a predovšetkým v menších mestách, kde je kúpna sila nižšia.

Zlacňovanie nehnuteľností automaticky neznamená, že sa zlepšila dostupnosť bývania. Pri kúpe nehnuteľnosti sú vo výhode ľudia, ktorí majú vlastné úspory a nemusia čakať na schválenie hypotéky. Najhoršiu východiskovú situáciu majú mladí ľudia, ktorí sa chcú osamostatniť.

Na základe priemerných cien v krajských mestách na Slovensku sme prepočítali, akým príjmom musí disponovať mladý pár bez detí a dlhov, aby si mohol dovoliť kúpiť na hypotéku trojizbový byt.

Naše prepočty sme porovnali so situáciou v roku 2021, keď úrokové sadzby na hypotékach klesli pod jedno percento ročne a aj ceny nehnuteľností boli podstatne nižšie.

Čo určuje maximum hypotéky

Podľa regulačných pravidiel môžu banky poskytovať nové hypotéky do výšky 80 percent kúpnej ceny nehnuteľnosti (Loan to Value - LTV).