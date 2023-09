Mali to, čo potreboval Microsoft. Ich softvér používajú aj v britských puboch

Firma Resco je nominovaná na ocenenie FéliX Business Award.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Spoločnosť Resco je nominovaná na cenu FeliX Business Award v kategórii Excelentný biznis príbeh.

Veľa firiem má ľudí, ktorí takmer nikdy nesedia v kancelárii. Sú na cestách, u zákazníkov. V teréne používajú mobily a tablety. Ich prepojenie navzájom a s centrálou však nemusí byť triviálna záležitosť.

Softvérové aplikácie zvyčajne fungujú len v prípade, že máte mobilný signál. Na horách, na púšti, v podzemí či na mori na ropnej plošine však signál ani wifi nebýva. Lenže aj z takýchto odľahlých miest sa ľudia potrebujú spojiť s kolegami a pracovať offline.

„My sa snažíme, aby to bolo jednoduché a možné,“ vysvetľuje pridanú hodnotu softvéru spoločnosti Resco jej výkonný riaditeľ Andrew Lorraine.

FéliX Business Award je biznisová cena, ktorú vyhlasuje INDEX a Slovenská sporiteľňa v spolupráci s odbornými partnermi. Získať ju môžu inšpiratívne firmy a aktivity, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti krajiny.

Vyhlasovatelia FéliX Business Award



Odborný partner



V hľadáčiku Microsoftu

Resco vyvíja softvér pre podnikovú mobilitu a manažment vzťahov so zákazníkmi (CRM) cez spracovanie dát od klientov až po ich využívanie pri predaji. Pracovníkom firmy v teréne umožňuje komunikovať s centrálou či medzi sebou navzájom a pomáha aj ich manažérom v kancelárii.

O tom, že Resco je špičkou vo svojom odbore, svedčí aj to, že medzi jej stálych zákazníkov patrí IT gigant Microsoft. Slovenskú firmu si všimol preto, lebo bola v pravý čas na správnom mieste a mala produkt, ktorý Microsoft potreboval.

Silnou stránkou aplikácií Resca je, že dokážu fungovať offline. Pracovník v teréne môže prostredníctvom nich zhromažďovať a spracúvať dáta, robiť fotky, pričom po jeho príchode do kancelárie, kde signál má, sa údaje odošlú do IT systému.

„Toto riešenie poskytujeme pätnásť rokov a je stále žiadané, hoci už sú na svete aj mobilné 5G siete,“ dodáva Andrew Lorraine.

Puby kontrolujú efektívnejšie

Softvér Resca využíva napríklad britská spoločnosť Enterprise Inns, ktorá prevádzkuje sieť pubov v Spojenom kráľovstve. Riadia ich lokálni manažéri, avšak centrála kontroluje, či je v nich všetko v poriadku.

V teréne má preto tri stovky technikov a inšpektorov, ktorí chodia po prevádzkach. Používali biznis aplikáciu Microsoftu, no firma ju potrebovala dostať do ich mobilov.

Najprv skúšali vyvinúť vlastnú aplikáciu. „Offline model nefungoval spoľahlivo, bolo to drahé a ťažko sa to updatovalo,“ spomína Andrew Lorraine. Preto sa začali obzerať na trhu, kto niečo také robí.

Našli slovenské Resco, ktoré pre Enterprise Inns vyvinulo mobilnú obchodnú a inšpekčnú aplikáciu. „Vďaka našej aplikácii dokázali skontrolovať o štvrtinu pubov viac než predtým, čím získali veľkú efektivitu a úspory,“ tvrdí Andrew Lorraine s tým, že obchodná aplikácia zase umožnila predávať pubom viac tovaru.

Vlastná platforma a spin-off