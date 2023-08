Pri drahších hypotékach nie sú podľa ministra Horváta potrebné plošné opatrenia

V drvivej väčšine by klienti bánk mali nárast splátok zvládnuť.

BRATISLAVA. V prípade rastúcich úrokov a splátok hypoték nie je potrebné prijímať zásadné plošné opatrenia na pomoc dlžníkom. V drvivej väčšine by klienti bánk mali nárast splátok zvládnuť. V individuálnych prípadoch vedia ohrozeným klientom pomôcť samotné banky.

Uviedol to v stredu dočasne poverený minister financií Michal Horváth s tým, že tieto závery vyplynuli z diskusií predstaviteľov Ministerstva financií (MF) SR, Národnej banky Slovenska (NBS) a Slovenskej bankovej asociácie (SBA) o aktuálnej situácii na hypotekárnom trhu.

Šéf rezortu financií pripustil, že sa môžu vyskytnúť ťažšie prípady dlžníkov, ktoré je potrebné riešiť.

"Predstavitelia bánk nás ubezpečili, že majú mechanizmy, ako sa s touto situáciou vysporiadať bez toho, aby došlo k nejakým rodinným tragédiám alebo ťažkým situáciám v živote ľudí. Robia to bežne, robili to aj v minulosti, v podstatne ťažších časoch počas covidu. Aj z tohto dôvodu si myslím, že nejaké silné zásahy zo strany štátu v tomto štádiu by boli iba kontraproduktívne," zdôraznil na stredajšom stretnutí s novinármi Horváth.

Nárast splátok sa podľa údajov NBS do konca roka 2025 dotkne približne každej druhej hypotéky. Ide približne o 350-tisíc hypoték v 300-tisíc domácnostiach, čo je asi 13 percent zo všetkých domácností na Slovensku.

"Zaoberali sme sa touto skupinou, o koľko v priemere im narastie splátka. Vyšlo nám číslo menej ako 100 eur. Takisto sme si prerátali, že v čase refixácie to odkrojí z príjmov týchto domácností v priemere 5 percent," priblížil výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability NBS Vladimír Dvořáček.

Nárast splátok o 200 a viac eur sa podľa centrálnej banky bude týkať približne 11 percent zo všetkých hypoték, ktoré sa budú refixovať.

Riziko neschopnosti splácania je nízke

NBS podľa neho dlhodobo upozorňovala, že obdobie nízkych úrokových sadzieb nebude na Slovensku navždy. Sadzba na nové hypotéky vrástla z 1 percenta na začiatku roka 2022 na súčasných 4,4 percent.

"Vrátili sme sa s výškou úrokovej sadzby niekde do obdobia 2013 - 2014, kedy sa sadzby pohybovali medzi 4 a 5 percent. My tieto úrokové sadzby nepovažujeme za nadmerné," vysvetlil Dvořáček. Vývoj na finančných trhoch pritom podľa neho naznačuje, že úroky by už výraznejšie rásť nemali.

Slovenská banková asociácia (SBA) zdôraznila, že riziko neschopnosti splácania úverov na bývanie je na Slovensku v súčasnosti nízke. Podiel nesplácaných hypoték je na úrovni 1,1 percento, čo je najmenej za takmer 20-ročné obdobie, odkedy sú tieto údaje k dispozícii.

Rizikovú skupinu tak predstavuje len 3500 hypoték v 3000 slovenských domácnostiach, ktoré môžu čeliť potenciálnemu riziku neschopnosti splácania.

"V slovenských bankách chceme, vieme a budeme pomáhať rodinám, ktoré to budú potrebovať, rovnako, ako sme to robili aj počas uplynulej koronakrízy. Zdravý bankový sektor, ktorý je najdôležitejším zdrojom financovania našej ekonomiky, je dlhodobo pilierom našej krajiny a práve vďaka tomu vieme pomáhať, tým, ktorí to naozaj potrebujú," zhodnotil prezident SBA Peter Krutil.

Štátny rozpočet nepotrebuje nové výdavky

Pomoc bánk dlžníkom môže byť vo forme dočasného zníženia splátok, predĺženia doby splácania či reštrukturalizácie viacerých úverov do jedného výhodnejšieho.

Minister financií v súvislosti s rôznymi návrhmi od politických strán upozornil, že forma pomoci napríklad cez bonifikáciu sadzieb je problematická z viacerých hľadísk.

Jedným z dôvodov je, že SR v súčasnosti potrebuje konsolidovať verejné financie, a nie pridávať do rozpočtu nové výdavky.

"Je to problematické aj z toho hľadiska, že podporuje cenový vývoj na trhu s nehnuteľnosťami a v konečnom dôsledku je v prospech tých, ktorí teraz vlastnia nehnuteľnosť a v prospech developerov. Ak si zoberieme klientov, pre ktorých by takáto bonifikácia mala platiť, je to zväčša v prospech tých, ktorí si berú väčší úver na väčšiu nehnuteľnosť. Dá sa predpokladať, že sú aj bohatší. Keď sa na to pozrieme z rôznych pohľadov, je to nežiaduce opatrenie," dodal Horváth.