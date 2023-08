Spoločnosť SkyToll tvrdí, že nebránila ukončeniu zmluvy so štátom v roku 2020

Firma odmietla označenie služieb výberu mýta za predražené.

BRATISLAVA. Spoločnosť SkyToll neblokovala rokovania, ktoré mohli znamenať ukončenie zmluvy na výber mýta na konci roka 2020, ani nebránila súťažiam na výber nových dodávateľov.

V stredu to v reakcii na vyjadrenia viacerých politikov uviedla SkyToll s tým, že služby, ktoré dodáva štátu, nepovažuje za predražené.

"Spoločnosť SkyToll prevádzkuje systém elektronického mýta na Slovensku na základe platnej zmluvy, ktorá bola v minulosti opakovane preverovaná najrôznejšími orgánmi štátnej správy. SkyToll je viazaný platnou zmluvou a nemá inú možnosť, než v súlade s pokynmi Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) pokračovať vo výbere mýta aj napriek kritike zo strany politických strán," upozornila firma.

SkyToll dodala, že ak by sa na Slovensku prestalo vyberať mýto, prišiel by štát o výnosy v rozsahu 250 miliónov eur za rok a stal by sa cez noc krajinou zadarmo pre nákladnú automobilovú dopravu.

Zmluva, ktorú podpísala NDS za vlády premiéra Roberta Fica (Smer) v roku 2008, bola od začiatku kritizovaná za vysokú odplatu dodávateľovi. Tá dosahovala aj polovicu z celkového výberu mýta.

Firma však odmietla označenie služieb výberu mýta za predražené. Tvrdí, že vždy rokovala s NDS o všetkých návrhoch, ktoré môžu v súlade s ustanoveniami uzavretej zmluvy prispieť k vyššej efektivite výberu mýta na Slovensku.

Náklady na prevádzku systému podľa SkyToll zodpovedajú rozsahu služieb, ktoré Slovensko objednáva a ktorý nie je možné porovnávať s okolitými krajinami.

Napríklad v Česku, kde sa SkyToll podieľa na výbere mýta od decembra 2019, si štát objednal menší rozsah služieb.

"Kľúčové však je, že je Česká republika schopná na svojej diaľničnej a cestnej sieti vyberať takmer trojnásobne viac poplatkov než Slovenská republika," pripomenula firma.

Pri zohľadnení porovnateľných položiek sú podľa SkyToll v oboch krajinách čisté náklady na prevádzku mýtnych systémov veľmi podobné.

"Pokiaľ by Slovensko vybralo mýtnym systémom toľko, koľko vyberie Česká republika, nákladovosť by sa pri inak nezmenených parametroch pohybovala okolo desiatich percent," dodala spoločnosť.