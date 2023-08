Pomôžte nám vybrať najlepší biznis príbeh a vyhrajte zaujímavé ceny

Za koho môžete hlasovať:

Nominované firmy v kategórii Excelentný biznis príbeh spája nielen odvaha, nápad a cit pre trendy a inovácie, ktoré menia budúcnosť Slovenska, ale tiež úspech v biznise.

CANOR

Oblasť podnikania: Vývoj a výroba audio zariadení

Elektrotechnická firma z Prešova, ktorá sa zameriava na vývoj a predaj vlastných audio produktov. Ide najmä o elektrónkové zosilňovače, ktoré sú určené predovšetkým pre hudobných fajnšmekrov. Firme sa darí zvyšovať tržby aj vďaka spolupráci so svetoznámymi výrobcami, pre ktorých audio produkty vyrába. Jej vlastné portfólio stálo niekoľko rokov v úzadí, no v poslednom období rozvíja aj túto časť podnikania. Jej produkty je možné nájsť v Japonsku, Novom Zélande či v USA.

Kde a ako hlasovať: Prostredníctvom www.cenafelix.sk do 4. 9. 2023

GEVORKYAN

Oblasť podnikania: Prášková metalurgia

Zakladateľ firmy Artur Gevorkyan má za sebou silný podnikateľský príbeh. Rodák z Arménska rozbiehal na Slovensku biznis pred 27 rokmi a ide o svetového špecialistu v práškovej metalurgii. V domovine podnikať pre vojnu o Náhorný Karabach nemohol, preto najprv firmu presťahoval na Ukrajinu, ale odtiaľ ho vyhnala korupcia. Zázemie našiel vo Vlkanovej pri Sliači, kde aktuálne masívne rozširuje výrobu, zavádza do nej ekologické prvky a onedlho postaví závod v Mexiku a v USA. Firma vlani vstúpila na burzu START v Prahe.

MARTINUS

Oblasť podnikania: Predaj kníh

Najväčšie slovenské kníhkupectvo, za ktorým stojí Michal Meško, prepája digitálny svet predaja kníh cez e-shop s kamennými pobočkami. Firma dlhodobo odmieta investorov a externé financovanie, napriek tomu stabilne a systematicky rastie a každý rok sa jej darí navyšovať tržby. Martinus tento rok expanduje do Česka a v Brne otvorí prvú kamennú prevádzku. Do podnikania implementuje aj zaujímavé projekty ako napr. Kolovrátok, v rámci ktorého vykupuje od ľudí prečítané knihy a ďalej ich predáva.

RESCO

Oblasť podnikania: vývoj softvérových riešení

Spoločnosť Resco pôsobí vo vývoji softvérových riešení zameraných na podnikovú mobilitu a manažment vzťahu so zákazníkmi (CRM) cez spracovanie dát od zákazníkov až po ich využívanie pri predaji. Zjednodušene povedané vyvíja softvér umožňujúci firmám, ktoré majú ľudí najmä v teréne a nie v kanceláriách, komunikovať s centrálou či navzájom medzi sebou. O tom, že Resco je naozaj špičkou v odvetví svedčí aj to, že medzi jej stálych zákazníkov patrí aj IT gigant Microsoft. Bratislavská firma sa zameriava najmä na aplikácie, ktoré dokážu fungovať offline.

SK DENTAL

Oblasť podnikania: Zubná lekárska prax

Firma právnika a zubára prevádzkuje na Slovensku štyri stomatologické kliniky. Dvaja kamaráti Maroš Kamenický a Štefan Siskovič priniesli do stomatologického biznisu nový biznis model podnikania. Keď otvárajú kliniku v novom meste, prizývajú do vedenia obchodného partnera. V každom meste funguje materská spoločnosť SK Dental pod dcérskou spoločnosťou. V nej má väčšinový podiel SK Dental a tretinový podiel získava obchodný partner, s ktorým sa delia o hospodárske výsledky. Firma si vyvinula vlastný softvér na administratívu a aplikáciu, v ktorej môžu zamestnanci sledovať počet odpracovaných hodín či výšku svojho platu.

TITANS FREELANCERS

Oblasť podnikania: IT služby

Marek Greško a Róbert Dusík od roku 2013 vybudovali jedného z najväčších poskytovateľov služieb IT outsourcingu na Slovensku. Sami sú ítečkári a po skúsenostiach s headhuntermi si povedali, že to skúsia sami a lepšie. Dnes majú v databáze 50-tisíc programátorov, analytikov, testerov a iných ítečkových špecialistov (freelancerov), ktorým sprostredkúvajú prácu na projektoch stoviek zákazníkov, ako sú Slovak Telekom, Swiss Re či Tatra banka.

