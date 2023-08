Exekútori upozornili na problémy spojené s nesplácaním dlhov

Je chybou, ak si občania požičajú a nedokážu pôžičky splácať.

BRATISLAVA. Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, že nesplácaním dlhov si ťažkú životnú situáciu ešte zhoršia.

Ako komora exekútorov vysvetlila, pri nesplácaní dlhu sa náklady naň zvyšujú o úroky a tiež o náklady možnej exekúcie.

Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

Ako uviedla, plne si uvedomujú, že situácia slovenských občanov je mimoriadne náročná a viacerí ju riešia tým, že sa zadlžia.

Preto upozornila, že ak dlh presiahne možnosti splácania, môžu sa ocitnúť v exekúcii, prostredníctvom ktorej od nich veriteľ svoju pohľadávku aj tak nakoniec vymôže. Občanovi tak pribudnú ďalšie náklady z exekučného konania.

Slovenská komora exekútorov odporučila občanom, aby dôkladne zvážili prevzatie akéhokoľvek finančného záväzku.

„Malo by byť samozrejmosťou, že si nepožičiavame na produkty, ktoré nevyhnutne nepotrebujeme. Určite by sme prostredníctvom pôžičky nemali financovať dovolenku, darčeky pre najbližších či rekonštrukciu bytu, ktorá ešte môže počkať. Stále platí, že prikrývať sa treba len takou perinou, na akú máme,“ uviedla Kolesárová s tým, že pokiaľ je občan nútený zobrať si pôžičku, mal by hľadať alternatívu, ktorá je do budúcnosti čo najmenej finančne zaťažujúca.

Kolesárová vysvetlila, že je výhodnejšie vziať si úver z banky ako z nebankovej spoločnosti. Tie majú nastavené menej prísne kritéria na bonitu klientov.

„Pri akomkoľvek úvere nie je najdôležitejším parametrom úroková sadzba, ale takzvaná Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), ktorá odráža všetky náklady na úver vrátane rôznych poplatkov či poistenia. Pri spotrebných úveroch zaplatí občan na úrokoch tým menej, čím kratší čas splácania si zvolí. Pri kreditných kartách sa zasa výrazne oplatí splatiť dlh v rámci bezúročného obdobia,“ uzavrela Kolesárová.