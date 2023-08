Globálne dodávky smartfónov klesnú v tomto na desaťročné minimum

Američania váhajú s výmenou smartfónov, útlm je aj v Číne.

SINGAPUR. Globálne dodávky smartfónov v tomto roku klesajú a smerujú k najhoršiemu výsledku za uplynulých desať rokov.

Uviedla to spoločnosť Counterpoint Research vo svojej správe, podľa ktorej trh ťahá nadol slabý dopyt v USA a v Číne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Následok útlmu v Číne

Americký výrobca Apple by sa však tento rok mohol stať najväčším svetovým hráčom z hľadiska dodávok smartfónov, keďže predaj jeho špičkových iPhonov odoláva trendom na trhu.

Dodávky nie sú ekvivalentné predajom, predstavujú totiž počet smartfónov dodaných maloobchodníkom, pripomína spoločnosť Counterpoint Research. Vo svojej správe odhaduje, že dodávky smartfónov v roku 2023 medziročne klesnú o šesť percent na 1,15 miliardy kusov.

Ázia je jednou z hlavných prekážok ich rastu. Dôvodom sú protivetry v Číne, ktoré brzdia jej hospodárstvo, ako aj čoraz výraznejšie poklesy na rozvíjajúcich sa trhoch.

Čínska ekonomika tento rok nesplnila očakávania rýchleho oživenia a spotrebitelia v krajine sú naďalej opatrní pri míňaní.

Nákupy smartfónov v Číne, ktoré počas vrcholu dosahovali v priemere 450 miliónov kusov ročne, klesli na 270 miliónov ročne. To je tiež hlavná príčina poklesu globálneho predaja smartfónov, povedal Karn Chauhan, hlavný analytik Counterpoint Research pre CNBC.

Američania váhajú s výmenou smartfónov

Aj Severná Amerika brzdí zotavenie globálneho predaja, pričom neuspokojivé údaje za 1. polrok signalizujú dvojciferný celoročný pokles v regióne.

"Napriek sile na trhu práce v USA a klesajúcej inflácii spotrebitelia váhajú s výmenou svojich smartfónov," uviedla výskumná firma.

Prémiová časť trhu so smartfónmi s vyššími cenami však zostala pomerne odolná. Apple sa pripravuje na uvedenie svojho ďalšieho vlajkového smartfónu - iPhone 15 - na trh v septembri. To by mohlo poskytnúť spoločnosti silnú podporu na konci roka.

Analytická firma očakáva, že dodávky Apple medziročne mierne vzrastú. Americký výrobca by sa tento rok mohol po prvý raz dostať na prvé miesto vo svete z hľadiska ročných dodávok. V 2. štvrťroku 2023 bol najväčším hráčom podľa podielu na trhu Samsung.

Spoločnosť Apple však prenikla na nové trhy, pričom India sa pre ňu stala v roku 2023 kľúčová a snaží sa využiť apetít miestnych spotrebiteľov po prémiových produktoch. Apple tento rok otvoril svoje prvé obchody v Indii a krajinu navštívil generálny riaditeľ spoločnosti Tim Cook.