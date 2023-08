Slovenská ekonomika zvláda boj s infláciou bez recesie

V druhom štvrťroku pokračovala ekonomika v miernom raste na úrovni 1,5 percenta.

BRATISLAVA. Slovensku sa darí napĺňať predpoklad, že boj s vysokou infláciou zvládne aj bez recesie.

Ekonomika aj v druhom štvrťroku pokračovala v miernom raste na úrovni 1,5 percenta, inflácia pritom postupne klesá na jednociferné hodnoty.

Rast hospodárstva zostane pomalý

Poukázal na to analytik investičnej platformy Portu Marek Malina na základe údajov zverejnených tento týždeň Štatistickým úradom SR.

"Napriek rastúcim úrokovým sadzbám, kvôli ktorým Slovákom rastú splátky na hypotékach a klesajú ceny bývania, slovenské hospodárstvo nezasiahla recesia. Naďalej však tempo ekonomického rastu zostáva pomalé," zhodnotil Malina s tým, že celoročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) by mohol dosiahnuť 1,8 percenta.

Podporiť by ho mali nevyčerpané eurofondy, firemné investície a stavebníctvo. V budúcom roku by mohol rast slovenskej ekonomiky zrýchliť na tri percentá.

Zvyšovanie miezd môže prekonať infláciu

V druhom štvrťroku rástla aj celková zamestnanosť, keď sa medziročne zvýšila o 0,1 percenta.

"Práve rastúca zamestnanosť, resp. klesajúca nezamestnanosť bráni rýchlejšiemu spomaľovaniu inflácie, pretože tlačí na rast nominálnych miezd. Na druhej strane sa ale zvyšuje odolnosť ekonomiky," zdôraznil analytik.

V ďalších štvrťrokoch by mal podľa neho rast nominálnych miezd predbehnúť mieru inflácie a po dlhšej dobe tak bude rásť aj kúpyschopnosť ľudí.

Pripomenul, že inflácia na Slovensku klesla v júli na 9,7 percenta a po 16 mesiacoch tak dosiahla jednocifernú hodnotu. Spomalila pritom už piaty mesiac v rade.

Na druhej strane, naďalej je najvyššia v eurozóne a jedna z najvyšších v Európskej únii (EÚ).

Pozitívny vývoj v oblasti cien by mal podľa analytika pokračovať aj naďalej. "Inflácia by za celý rok mohla dosiahnuť hodnoty okolo 11 percent a v závere roka by mohla klesnúť k siedmim percentám.

V ďalšom roku sa počíta s ďalším zvoľňovaním zdražovania a v roku 2025 by sa mohlo Slovensko priblížiť k inflačnému cieľu 2 %," predpokladá Malina.

Výraznejšiemu spomaleniu rastu cien bráni podľa neho nízka nezamestnanosť a silný nominálny rast platov, ale aj pretrvávajúca vysoká jadrová inflácia.