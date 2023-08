Skoro päťsto žiadateľov chce obnoviť verejné historické budovy, žiadajú 566 miliónov eur

Ministerstvo výzvu uzavrelo predčasne.

BRATISLAVA. Takmer päťsto záujemcov požiadalo o viac ako 566 miliónov eur na podporu obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Ministerstvo dopravy SR to potvrdilo pre agentúru SITA.

Schválených je 25 žiadostí

V prvej výzve na získanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR na projekty zameranej na zníženie energetickej náročnosti, obnovu či rekonštrukciu objektov je po zvýšení zdrojov o 60 miliónov eur k dispozícii 180 miliónov eur vrátane dane z pridanej hodnoty. To je trikrát menej oproti požadovanej sume.

Momentálne je schválených 25 žiadostí za takmer 23 miliónov eur, z toho dvanásť uzavretých zmlúv.

Ministerstvo dopravy pre nadmerný záujem najmä samospráv výzvu uzavrelo predčasne k 31. júlu, pri jej vyhlásení vlani koncom júna bolo o financie možné žiadať od augusta 2022 pôvodne do 1. decembra 2024.

„Pôvodne určený termín ukončenia výzvy bol nastavený s prihliadnutím na očakávané postupné predkladanie žiadostí, pričom sme počítali so skutočnosťou, že výzva sa môže naplniť skôr,“ uviedol Martin Petro z odboru komunikácie ministerstva dopravy.

Od otvorenia výzvy bolo pomalšie tempo podávania žiadostí, keď extrémne akcelerovalo v posledných dvoch mesiacoch, začali s Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou na Úrade vlády SR (NIKA) komunikovať o predčasnom ukončení výzvy.

Výzva obsahovala informáciu, že môže byť uzavretá aj skôr, ak sa vyčerpajú vyčlenené prostriedky. Na internetovej stránke ministerstva dopravy bol od začatia podávania žiadostí zverejnený graf s denne aktualizovanými údajmi o alokácii výzvy a jej naplnenosti podanými žiadosťami, ktorý si žiadatelia mohli sledovať.

„Máme eminentný záujem pokračovať v poskytovaní zdrojov na účel obnovy verejných budov. O možnosti uvoľnenia ďalších zdrojov na obnovu verejných budov intenzívne rokujeme s NIKA na najvyššej úrovni a konštruktívne spolu hľadáme riešenie. Chceme postupovať tak, aby sa naštartované tempo obnovy budov nezastavilo a umožnila sa obnova čo najväčšieho počtu verejných budov,“ ubezpečil Petro.

Priemerná dĺžka realizácie je rok

Okrem možnosti prípadného doplnenia zdrojov do prvej výzvy z plánu obnovy je potrebné počítať aj s financovaním obnovy verejných budov z európskych štrukturálnych fondov.

Podľa výzvy projekty musia byť zamerané na zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov, ktorým sa dosiahne aspoň stredná hĺbka obnovy budovy s úsporou primárnej energie minimálne na úrovni 30 percent.

Dosiahnutie navrhovaných ukazovateľov nového stavu budovy bude po realizácii projektu preukázané Energetickým certifikátom.

Projekty majú byť realizované do 24 mesiacov, ale najneskôr do konca roka 2025. Priemerná plánovaná dĺžka realizácie predložených projektov je do 12 mesiacov.

„Stanovená lehota implementácie je preto stále dostatočne veľkorysá aj v prípade začatia realizácie prác na stavbách až v priebehu roku 2024. Nejde o novú výstavbu, ale len o obnovu existujúcich konštrukcií,“ podotkol Petro. Z predložených žiadostí je len minimum projektov už zrealizovaných alebo v realizácii od 1. februára 2020. Väčšina žiadateľov nemá vlastné zdroje na začatie realizácie projektov.