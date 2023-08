Silová elektrina by mala byť pre domácnosti zastropovaná, o koncových cenách rozhodnú aj ďalšie položky

Problémom sú podľa Dovhuna chýbajúce dáta.

BRATISLAVA. Domácnosti by mali mať aj v budúcom roku silovú elektrinu za bezkonkurenčnú zastropovanú cenu.

Dočasne poverený minister hospodárstva Peter Dovhun však upozorňuje, že o definitívnych koncových cenách elektriny pre domácnosti v budúcom roku rozhodne aj výška ďalších poplatkov a taríf, ktoré vstupujú do cien, o výške ktorých rozhoduje vývoj na trhu a v konečnom dôsledku aj regulačný úrad.

Ako povedal minister Dovhun v relácii Ekonomika v RTVS :24, ak sa teda štát rozhodne kompenzovať prípadné zvýšenie poplatkov a taríf, domácnosti nezaplatia v budúcom roku za elektrinu ani o cent viac, ako v súčasnosti.

„Bude to však štát stáť na kompenzáciách desiatky a stovky miliónov eur,“ upozorňuje Dovhun.

Zastropovanú cenu silovej elektriny by mala pre domácnosti zabezpečiť zmluva medzi Slovenskými elektrárňami a štátom. Po jej podpísaní by mali domácnosti dostávať silovú elektrinu za cenu 61,20 eura za megawatthodinu. Podpísanie zmluvy so Slovenskými elektrárňami je podľa Dovhuna kľúčovou prioritou ešte ministerstva pod jeho vedením.

„Podpisom zmluvy budeme mať právoplatný záväzok elektrární dodávať silovú elektrinu za 61,20 eura za megawatthodinu bez toho, aby to štátny rozpočet stálo čo i len cent. Čiže v tomto prípade nepôjde o nejaký kompenzačný príspevok zo strany štátu. Verím tomu, že je to otázka len niekoľko niekoľkých týždňov, kedy zmluvu podpíšeme. V najbližších dňoch chceme doladiť technické detaily,“ dodal Dovhun.

V prípade cien plynu pre domácnosti chce ministerstvo nastaviť adresnejšiu pomoc. Problémom sú však podľa Dovhuna chýbajúce dáta.

„Od budúceho roka by sme chceli adresnú pomoc pre domácnosti. Na to však potrebujete dáta a prepojené systémy. A úprimne, tie teraz nemáme. Hľadáme preto také prechodné riešenie, aby na budúci rok sa nerozdávali úplne helikoptérové peniaze, ale aby bola nejaká adresnejšia pomoc,“ podotkol Dovhun.

Ak nebudú pri plyne podľa ministra Dovhuna na budúci rok pre domácnosti schválené žiadne kompenzácie zo strany štátu, tak domácnosti budú za samotnú cenu plynu ako komoditu, bez ďalších distribučných či prenosových poplatkov, platiť zhruba 60 až 70 eur za megawatthodinu namiesto súčasných približne 20 eur za megawatthodinu.

Štát v tomto roku doteraz podľa slov ministra Dovhuna minul na kompenzácie za drahé energie už 1,6 miliárd eur. Nevedel však konkretizovať, koľko miliónov eur pôjde na kompenzácie v budúcom roku.

O všetkom by mala rozhodnúť až nová vláda, ktorá vzíde zo septembrových parlamentných volieb. Vláda odborníkov však chce pripraviť novému kabinetu možné scenáre pomoci, ktoré by mali čo najmenší negatívny dopad na štátny rozpočet.

„Neexistuje rýchlovarené riešenie, na to sa treba pozrieť postupne. My pripravujeme všetky relevantné scenáre aj s dopadom na štátny rozpočet. Je v našom záujme, aby sa nezopakovalo to, aby sa ceny energií dozvedeli odberatelia na poslednú chvíľu,“ konštatoval Dovhun.