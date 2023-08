Rodičia by sa mali pripravovať na zvýšené výdavky pre školákov dlhodobo

Výdavky rodinného rozpočtu na nákup školských pomôcok by nemali nikoho prekvapiť.

BRATISLAVA. Letné prázdniny sa čoskoro končia a začiatkom septembra zasadnú žiaci a študenti opäť do školských lavíc. Špeciálne pre rodičov prvákov to znamená zvýšené výdavky. Ich základná výbava môže stáť tento rok orientačne okolo 230 eur, pričom nákup pre nich sa medziročne predražil skoro o 30 eur.

"To, čo je pre jednu rodinu možno nepatrná suma, môže u inej výrazne narušiť rodinný rozpočet. Počítať však treba aj s výdavkami na dopravu, krúžky, výlety, ale aj vreckové," upozornil odborník na osobné financie zo spoločnosti Partners Lukáš Nemergut.

Výdavky rodinného rozpočtu na nákup školských pomôcok by podľa neho nemali nikoho prekvapiť. To, že dieťa raz nastúpi do školy, vedia rodičia dlhodobo a majú tak priestor aj na dostatočne dlhú finančnú prípravu.

"Ak rodičia nemysleli na zvýšené výdavky spojené so školou vopred, musia počítať s tým, že jednorazovo zaplatia od dvoch stoviek eur vyššie, čo už môže narušiť bežný chod domácnosti. Preto radím urobiť si presný zoznam toho, čo dieťa do školy potrebuje, nastaviť si orientačný rozpočet a toho sa držať," zdôraznil Nemergut.

Pomôcky, bez ktorých sa dieťa v škole nezaobíde, zverejňuje väčšina škôl na svojich stránkach. Aj keď najvyššie výdavky čakajú rodičov prvákov, ani rodičia starších detí nie sú ušetrení od zvýšených výdavkov. "Taška, peračník, úbor na telesnú či potreby na výtvarnú výchovu poslúžia aj niekoľko rokov. Pri starších deťoch sa príprava predraží pri vyšších výdavkoch na oblečenie, mobil a počítač," priblížil odborník.

Zároveň upozornil, že nákupom pomôcok výdavky na školu nekončia. Počas roka je potrebné platiť aj cestovné výdavky, rôzne poplatky za krúžky a iné voľnočasové aktivity, či školské výlety. Školák by mal dostávať aj malé vreckové. "To je dôvod, prečo všetky väčšie výdavky treba plánovať vopred, zahrnúť ich do plánovaných výdavkov domácnosti a prípravu rozložiť v čase," dodal Nemergut.