V EÚ vstupuje do platnosti zákon o digitálnych službách

Regulácie majú zastaviť aj šírenie škodlivého obsahu.

BRATISLAVA. V Európskej únii (EÚ) vstupuje do platnosti Zákon o digitálnych službách (DSA), ktorý sa dotkne najväčších svetových technologických gigantov a sociálnych médií vrátane spoločností Google, Facebook a TikTok. Informuje o tom portál Euronews.

Proti šíreniu škodlivého obsahu

Ide o prelomový moment v regulácii internetových gigantov a jeho cieľom je zaistiť bezpečnosť používateľov online a zastaviť šírenie škodlivého obsahu, ktorý je buď nezákonný, alebo porušuje podmienky poskytovania služieb danej platformy.

Cieľom tiež je chrániť základné práva Európanov, ako je súkromie a sloboda prejavu.

EÚ je dlhodobo svetovým lídrom v regulácii technologických gigantov, ktorí musia od piatka začať dodržiavať pravidlá DSA. Ich nedodržanie totiž môže mať za následok pokuty v hodnote miliárd eur.

Viac užívateľov, vyššia úroveň regulácie

Zmeny sa zatiaľ týkajú 19 platforiem vrátane ôsmich platforiem sociálnych médií: Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest a Snapchat. Je medzi nimi aj päť online trhovísk: Amazon, Booking.com, čínsky Alibaba AliExpress a nemecké Zalando.

Nové pravidlá sa vzťahujú aj na obchody s mobilnými aplikáciami Google Play a App Store spoločnosti Apple, ako aj na vyhľadávač Google a vyhľadávač Bing spoločnosti Microsoft. Zoznam dopĺňajú Mapy Google a Wikipedia.

Zoznam EÚ je založený na počte používateľov platformy. Tie, ktoré majú 45 miliónov (10 percent populácie EÚ) alebo viac, budú podliehať najvyššej úrovni regulácie DSA.

Nové spôsoby upozornenia na škodlivý obsah

Insideri z Bruselu však upozorňujú na niektoré významné absencie zo zoznamu, ako napríklad eBay, Airbnb, Netflix či PornHub.

Požiadavky DSA budú musieť nakoniec spĺňať všetky podniky, ktoré poskytujú Európanom digitálne služby. Budú však mať menej povinností ako najväčšie platformy a budú mať ešte šesť mesiacov, kým ich budú musieť začať plniť.

Spoločnosť Meta Platforms s odvolaním sa na neistotu v súvislosti s novými pravidlami pozastavila uvedenie svojho konkurenta Twitteru, služby Threads, na trh v EÚ.

Zákaz cielenej reklamy na zraniteľné kategórie

Platformy začali zavádzať nové spôsoby, ako môžu európski používatelia upozorniť na nezákonný obsah a pochybné produkty, ktoré budú spoločnosti povinné rýchlo a objektívne odstrániť.

DSA okrem iného zakazuje cielenie reklamy na zraniteľné kategórie ľudí vrátane detí.

Spoločnostiam, ktoré nebudú dodržiavať pravidlá, hrozia pokuty až do výšky šesť percent ich celosvetových príjmov, čo by mohli byť miliardy. Za nedodržiavanie predpisov by im dokonca mohli zakázať prístup na trh v Únii.

Úrady však nebudú hneď dávať pokuty. Cieľom DSA je podľa agentúry AP najprv poskytnúť EÚ prehľad o algoritmoch spoločností, aby zistila, či majú zavedené správne procesy.

Predstaviteľov Únie „na jednej strane znepokojuje správanie používateľov, ako je šikanovanie a šírenie nezákonného obsahu, ale znepokojuje ich aj spôsob, akým platformy fungujú a ako prispievajú k negatívnym účinkom“, vyjadrila sa Sally Broughton Micová z University of East Anglia.

To podľa nej zahŕňa aj preskúmanie toho, ako platformy pracujú so systémami digitálnej reklamy, ktoré by mohli byť použité na profilovanie používateľov na škodlivý materiál, ako sú dezinformácie, alebo ako fungujú ich systémy živého vysielania, ktoré by zas mohli byť použité na okamžité šírenie teroristického obsahu.

Najväčšie platformy budú musieť na základe predpisov identifikovať a posúdiť potenciálne systémové riziká a to, či robia dosť na ich zníženie. Tieto hodnotenia rizík majú byť hotové do konca augusta a následne ich podrobia nezávislému auditu.

Informácie pochádzajú z portálu Euronews a agentúry AP.