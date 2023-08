Mali by sme zvážiť vývoj vlastného jadrového paliva, tvrdí Sulík

Jadrové palivo bude dodávať aj americký Westinghouse.

Písmo: A - | A + diskusia ( 3 ) Zdieľať

BRATISLAVA. Slovensko by sa malo vydať na cestu vývoja vlastného jadrového paliva. Myslí si to predseda SaS a bývalý minister hospodárstva Richard Sulík.

„Treba zvážiť, či nejaký štátom podporený vývoj vlastného paliva by nemal zmysel. Nebolo by to lacné, ale nie je to ani zorganizovať let na Mesiac,“ povedal na tlačovej besede Sulík s tým, že Slovensko by malo naďalej pracovať na výstavbe nových jadrových elektrární.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podpísanie dohody o dodávkach jadrového paliva medzi Slovenskými elektrárňami a americkou spoločnosťou Westinghouse vníma Sulík ako logický krok.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Závislosť na Rusku sa skončila, jadrové palivo budú dodávať aj Američania Čítajte

„Chcem veriť, že to bude palivo výdatné, ale v zásade nemajú elektrárne na výber,“ dodal Sulík.

Podľa bývalého ministra hospodárstva Karla Hirmana, zásoby jadrového paliva, ktoré Slovensko malo pri jeho nástupe na rezort v septembri 2022, by nepokryli ani jeden rok. Vo funkcii striedal práve Richarda Sulíka.

„To je hlúposť, čo tvrdí pán Hirman s jadrovým palivom,“ reagoval na svojho nástupcu vo funkcii ministra Sulík.