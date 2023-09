Kde ste sa pozreli, tam robili biznis. Košičanov s obrími dlhmi dobehli daniari

Spoločnosť Global Fina krachuje, doplatia na to daňoví poplatníci.

Ak by sme v uliciach Košíc urobili prieskum, koľko z oslovených ľudí pozná firmu Global Fina, výsledok by asi nebol presvedčivý. Poznateľnosť by sa však dramaticky zmenila, keby sme uviedli, že daná firma svojho času prevádzkovala napríklad slávnu Kaviareň Slávia či zabezpečoval bufety v košickej Steel Aréne.

Firma si v metropole východu pomerne nepozorovane vybudovala gastroimpérium. Obrazne by sa dalo povedať, že ste ju našli na každom rohu. Firma má dnes obrie dlhy a „poľujú“ na ňu daňováci. Či v nej niečo nájdu, je otázne, medzičasom vymenila majiteľa.

Vo veľkom

Príbeh spoločnosti Global Fina sa začal písať ešte v roku 2001. Jej zakladateľmi bol Miloš Pohlý a eseróčka Ballro. Za ňou sme mohli nájsť Stanislava Kuriľáka. Zaujímavé je, že jeho meno je v obchodnom registri uvedené od roku 2011 už bez mäkčeňa na písmenku „L“. Z pohľadu celého príbehu je práve Kurilak tou hlavnou postavou. S firmou bol priamo spojený až do roku 2020.