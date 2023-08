Výrazné zlacňovanie palív sa neočakáva, ceny by mohli mierne klesnúť po konci dovolenkovej sezóny

Tankujeme lacnejšie ako vlani.

BRATISLAVA. Motoristi by v najbližších dňoch nemali očakávať výraznejšie zlacňovanie na slovenských čerpacích staniciach.

Ako uviedla pre agentúru SITA analytička 365.bank Jana Glasová, mierne zníženie cien pohonných látok by mohlo prísť po skončení dovolenkovej sezóny.

„Nateraz to vyzerá tak, že ropa sa bude aj v najbližšej dobe držať nad 80-dolárovou hranicou. A to bude znamenať, že výraznejšieho poklesu cien na našich čerpacích staniciach sa teraz nedočkáme. K istej korekcii smerom nadol by mohlo prípadne dôjsť po skončení dovolenkovej sezóny, aj to bude ale závisieť od toho, ako makro dáta budú na trhy prichádzať,“ uviedla Glasová.

Napätý trh s naftou

Výraznejšie zníženie cien benzínov a nafty na slovenských pumpách neočakáva ani analytik J&T Banky Stanislav Pánis, a to aj napriek ostatnému miernemu poklesu svetových cien ropy. Špeciálne to platí o nafte.

„Trh s naftou v Európe je mimoriadne napätý a v značnej nerovnováhe, čo sa pretavilo do prudkého nárastu crack- spreadov, teda rafinačných marží (rozdielov medzi veľkoobchodnou cenou nafty a ropy), ktoré sa od začiatku leta v podstate zdvojnásobili,“ povedal pre agentúru SITA Pánis.

To by mohlo podľa neho znamenať, že ceny nafty by sa mohli v najbližšom čase udržať nad jedným eurom a 60 centami. Ceny benzínu by mohli do konca prázdnin orbitovať okolo 1 eura a 70 centov, či mierne nad touto hranicou.

Podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu za 33. týždeň 2023 sa ceny benzínu aj nafty opäť zvýšili. Rast bol ale miernejší oproti tomu, čo slovenskí motoristi zažili niekoľko týždňov predtým.

Zvyšovanie cien na našich čerpacích staniciach predtým trvalo zhruba mesiac, následne ceny mierne klesli, ale minulý týždeň opäť vzrástli.

Liter 95-oktánového benzínu sa v 33-ťom týždni predával za priemernú cenu 1,701 eura. V týždňovom porovnaní sa tak jeho cena zvýšila o 0,7 percenta. Liter 98-oktánového benzínu si taktiež pripísal rast o 0,5 percenta a dosiahol úroveň 1,890 eura. Stagnovali ale ceny nafty, ktoré sa pohybovali na úrovni 1,616 eura za liter.

„V medziročnom porovnaní sú pohonné látky mierne lacnejšie ako vlani v takomto období. Benzín 95 aj 98 si odpisuje 1,7 až dve percentá a nafta až takmer deväť percent,“ uviedla Glasová.

Ropa podľa Pánisa v minulom týždni ostala v defenzíve, no stlmila klesanie z augustových maxím, keď sa benchmark Brent konsolidoval nad 84 dolármi a zmes WTI zatvárala v okolí 80 dolárov za barel.

Príde recesia?

Na trhu s komoditou prevažovali podľa Pánisa počas väčšiny minulého týždňa predajné tlaky po zverejnení predstihových makroindikátorov, ktoré hovoria o ďalšom spomalení sa globálnej ekonomickej aktivity, pričom zhoršujúci sa sentiment v eurozóne čoraz hlasnejšie naznačuje príchod recesie.

„Pochmúrne výhľady a kontrakcia sa pritom týka najmä, pre dopyt po rope podstatného, výrobného sektora. Výkričníkom pre ropu sú aj problémy na čínskom realitnom trhu. Aj preto sa miestami Brent obchodoval pod 82 dolármi a WTI pod 78 dolármi,“ doplnil Pánis.

Mínusom pre ropu boli podľa analytika aj šíriace sa špekulácie, že Spojené štáty budú privierať oči nad embargom uvaleným na predaj iránskej ropy. Teherán už avizoval, že predpokladá na jeseň rast ťažby.

„Okrem toho Washington údajne plánuje zmierniť aj ropné sankcie voči Venezuele,“ konštatoval Pánis.

Ropu dostával pod tlak aj silnejší dolár na devízových trhoch. „V závere týždňa však predajné tlaky postupne odznievali, keď trhoví hráči predpokladajú, že ropný trh ostane zrejme do konca roka v deficite. Rekordný dopyt bude predbiehať ponuku a to aj pri zvoľňujúcom sa globálnom ekonomickom raste,“ uzavrel Pánis.