Oceliareň U.S. Steel akcionárom oznámila, že skúma viacero ponúk na prevzatie

Pred dvomi týždňami odmietla ponuku konkurencie.

NEW YORK. Americká oceliarska spoločnosť U.S. Steel v liste akcionárom v utorok uviedla, že je v procese skúmania viacerých ponúk na prevzatie.

Firma konštatovala, že uzavrela dôverné dohody s „viacerými“ tretími stranami a s potenciálnymi kupcami začala zdieľať informácie o podrobnom audite svojho hospodárenia.

„Sústreďujeme sa na cestu vpred pre našu spoločnosť, ktorá prináša najväčšiu hodnotu pre vás - našich akcionárov,“ napísala oceliarska firma v liste.

U.S. Steel pred dvomi týždňami odmietla ponuku konkurenčnej spoločnosti Cleveland-Cliffs na prevzatie za 7,3 miliardy dolárov. Krátko po tom nasledovala ponuka priemyselného konglomerátu Esmark na akvizíciu U.S. Steel za 7,8 miliardy dolárov. Akcie U.S. Steel v súvislosti s dohadmi, že predaj je bezprostredne blízko, stúpli o viac ako 30 percent.

Ak by U.S. Steel prevzala spoločnosť Cleveland-Cliffs, vznikla by firma, ktorá by patrila medzi desať najväčších producentov ocele na svete.

Generálny riaditeľ Cleveland-Cliffs Lourenco Goncalves vyhlásil, že je pripravený pokračovať v rokovaniach napriek odmietnutiu úvodnej ponuky.

V roku 2018 Cleveland Cliffs kúpila americkú spoločnosť AK Steel a o rok neskôr za 1,4 miliardy dolárov prevzala ArcelorMittal USA, ktorá bola americkou divíziou nadnárodnej oceliarskej korporácie sídliacej v Luxemburgu.