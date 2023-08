Koľko potrebujete zarábať, aby ste dostali hypotéku

Majetkové pomery politikov a príbeh ďalšieho magnáta v septembrovom INDEXE.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ak sa na severovýchode Slovenska spýtate na poľské Krosno, dostanete rýchlu odpoveď. Mesto, počtom obyvateľov porovnateľné so Zvolenom, je obľúbenou nákupnou destináciou ľudí žijúcich v okolí Dukly.

Krosno má dôležité postavenie aj v príbehu poľského obchodného reťazca Merkury Market. Namiesto domovskej krajiny expandoval na Slovensku a mimoriadne sa mu darí.

Zdá sa, že sa dokonale trafil do nákupných preferencií a finančných možností Slovákov. Vlani sieť Merkury Market na Slovensku dosiahla rekordné tržby aj zisky. Napriek tomu sa o jej zázemí veľa nevie. INDEX ho odkrýva v titulkovej téme septembrového vydania. Kto je za záhadným Merkury Marketom?

Na konci septembra čakajú Slovensko predčasné parlamentné voľby. Politickú stranu alebo hnutie, ktorému dáte hlas, si môžete vybrať na základe rôznych kritérií.

Pevne veríme, že skôr než populistické a miestami až extrémistické heslá vás zaujímajú ich programy a plány, ako Slovensko posunúť ďalej, medzi vyspelé krajiny západnej Európy.

INDEX do rozhodovacej mozaiky prináša rozmer majetkových pomerov lídrov strán, ktoré majú podľa prieskumov šancu dostať sa do parlamentu. Ich analýzy pripravila nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s portálmi Finstat.sk a Transparex.sk.

Dozviete sa (pripomeniete si) napríklad, že šéf Smeru Robert Fico žije v luxuse, ktorý nevlastní a nikdy ho ani nevysvetlil, lebo si rokmi zvykol, že nič vysvetľovať nemusí. Tak to nadácia spravila pre nás zaňho.

Objektívne sa pozrela aj na majetkové pomery lídrov Progresívneho Slovenska, predsedu OĽaNO Igora Matoviča, šéfa SaS Richarda Sulíka a ďalších.

Možno ste napríklad zachytili, že predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár len na alimentoch platí 20-tisíc mesačne, ale ešte dôležitejšie je vedieť, že jeho mediálnemu biznisu sa v posledných rokoch mimoriadne darilo aj vďaka štátnym zákazkám.

V novom INDEXE nájdete tiež profily ďalších nominovaných na ocenenie Félix Business Award. V hlavnej kategórii sa oň okrem známeho kníhkupectva Martinus uchádza aj IT spoločnosť Resco a sieť zubárskych kliník SK Dental, ktorá postavila biznis na probléme s pohotovosťami.

Okolo roku 2013 mohol mať podnikateľ Anton Fabuš pocit, že žije pod šťastnou hviezdou. Čoho sa dotkol, to malo úspech. Jeho firma Púchovský mäsový priemysel sa dostala do elitného klubu 500 najrýchlejšie sa rozvíjajúcich spoločností v Európe.

Fabuš bol tiež starostom obce Borčice a majiteľom miestneho futbalového klubu, ktorý pomýšľal na postup do najvyššej ligy. Niektoré médiá ho označovali ako „dedinského oligarchu“.

Prešlo desať rokov a Anton Fabuš je na dne, idú po ňom daniari. Aká cesta ho tam doviedla? Jeho podnikateľský osud opisujeme v ďalšej časti seriálu Magnáti.

Anton Fabuš (zdroj: Hej, Ty!)

Za druhý kvartál tohto roka eviduje Národná banka Slovenska (NBS) medziročný pokles cien bytov o osem percent. Najviac zlacneli staršie panelákové byty v menších mestách, kde je kúpna sila nižšia.

Zlacňovanie nehnuteľností automaticky neznamená, že sa zlepšila dostupnosť bývania. Ceny bytov aj úrokové sadzby šli v posledných dvoch rokoch výrazne nahor.

Na základe priemerných cien nehnuteľností v krajských mestách na Slovensku sme prepočítali, akým príjmom musí disponovať mladý pár bez detí a dlhov, aby si mohol dovoliť kúpiť na hypotéku trojizbový byt.

Z ďalších tém v septembrovom INDEXE vyberáme:

Prichádzajú temné časy? Voľné kancelárske priestory pribúdajú, firmy sú opatrnejšie a developeri menia plány

Voľné kancelárske priestory pribúdajú, firmy sú opatrnejšie a developeri menia plány Piecť sa učia od najlepších: Majitelia pekárne Fleur Bakery vsádzajú na prvotriedne postupy aj suroviny

Majitelia pekárne Fleur Bakery vsádzajú na prvotriedne postupy aj suroviny Čo robia Poliaci lepšie: Vo využívaní eurofondov sú mimoriadne efektívni, Slováci sa od nich chcú učiť

Vo využívaní eurofondov sú mimoriadne efektívni, Slováci sa od nich chcú učiť Nie je batéria ako batéria: Čo je za službou, ktorú energetici ponúkajú domácnostiam s fotovoltikov, a komu sa naozaj vyplatí

Čo je za službou, ktorú energetici ponúkajú domácnostiam s fotovoltikov, a komu sa naozaj vyplatí Päť hviezdičiek v Jasnej: Nový rezort Damian otvoria pre verejnosť pred zimou sezónou, pozrite si, čo ponúkne návštevníkom

Vážení čitatelia, ak nás radi čítate, no nepatríte ešte do klubu predplatiteľov, využite výhodnú ponuku na predplatné a získajte ho so zľavou na index.sme.sk/predplatne.

Vopred ďakujeme za priazeň.