UBS plánuje po prevzatí Credit Suisse zredukovať počet zamestnancov o tritisíc

Náklady chce zredukovať o desať miliárd dolárov.

ŽENEVA. Švajčiarsky bankový gigant UBS oznámil, že v najbližších rokoch plánuje zredukovať náklady o 10 miliárd dolárov, a to aj prostredníctvom zníženia počtu zamestnancov o tritisíc.

Banka UBS, ktorá do svojho podnikania v súčasnosti integruje konkurenčný peňažný ústav Credit Suisse po jeho nedávnom prevzatí, to uviedla vo štvrtok v súvislosti so zverejnením kvartálnych výsledkov.

Za druhý štvrťrok banka UBS vykázala čistý zisk 29 miliárd dolárov. Credit Suisse, ktorá sa označila za dcéru UBS, samostatne informovala, že skončila v strate 10,1 miliardy dolárov a ukončila svoje finančné vykazovanie za celý rok 2023.

Generálny riaditeľ UBS Sergio Ermotti počas konferenčného hovoru s investormi odpovedal na jednu z hlavných otázok, čiže koľko zamestnancov Credit Suisse si UBS ponechá. Podľa jeho slov budú zrušené zhruba tri tisícky pracovných pozícií, ale najskôr pred záverom budúceho roka.

„Dovoľte mi zdôrazniť, že veľká časť redukcie nákladov bude vyplývať z prirodzených odchodov zamestnancov, odchodov do dôchodku a internej mobility,“ povedal Ermotti. UBS plánuje ukončiť integráciu činností Credit Suisse do konca roku 2026 a „do tohto termínu dosiahnuť redukciu nákladov o viac ako 10 miliárd dolárov“.

Zdá sa, že investori sú spokojní s tým, ako banka UBS prevzatie Credit Suisse realizuje, a hodnota jej akcií v tomto roku stúpla o približne 35 percent.