Rýchlejší dostanú viac. Ako sa mení dotácia na obnovu domov? (podrobný návod)

SAŽP chce motivovať hlavne ľudí, ktorí s obnovou domu už začali.

Písmo: A - | A + diskusia ( 4 ) Zdieľať

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ten, kto si na jar nestihol podať žiadosť o obnovu domu, má ďalšiu šancu. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila v poradí už tretie kolo dotácií z plánu obnovy. Spustiť ho plánuje už v sobotu 9. septembra.

K vyhláseniu prichádza len pár týždňov po tom, čo sa novému vedeniu SAŽP na čele s Matejom Kerestúrom podarilo uzavrieť vyhodnocovanie prvého kola ešte z minulej jesene. Spracovaných je aj 60 percent žiadostí z jari, keď sa za menej než dvadsaťštyri hodín podarilo vyčerpať celú sumu 190 miliónov eur. Počet prihlásených totiž dosiahol desaťtisíc už o jedenástej večer.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Peniaze na obnovu domov sa rozchytali za jeden deň. Chystajú sa ďalšie Čítajte

Rovnaký objem peňazí agentúra naliala aj do nového dotačného kola. K prihlasovaniu chce však viacerými zmenami v žiadosti, ale aj v množstve preplácaných peňazí, motivovať hlavne tých záujemcov, ktorí sa do obnovy nehnuteľnosti už reálne pustili alebo sa do nej dokážu pustiť v krátkom čase.

S akými zmenami treba rátať pri podávaní žiadosti a pri preplácaní prostriedkov? Je možné pýtať si peniaze aj na iné opatrenia ako tie z prvých dvoch dotačných kôl? INDEX prináša podrobný prehľad všetkých najdôležitejších zmien.

Podmienky pre dom a žiadateľa

Rovnako ako pri prvých dvoch kolách dotácií sa o peniaze môžete uchádzať len vtedy, ak vy aj váš dom spĺňate predpísané podmienky.

Čo sa nemení

Musíte byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom (podielovým alebo bezpodielovým) nehnuteľnosti, na ktorú žiadate dotáciu, a to minimálne od podania žiadosti až do uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov so SAŽP.

Všetci spoluvlastníci vám zároveň musia udeliť súhlas a splnomocnenie, pričom žiadny z nich nemôže byť právnická osoba.

Ak žiadate o dotáciu, nemôžete byť v nijakom štáte EÚ právoplatne odsúdený za trestné činy ako napríklad prijímanie úplatku, machinácie pri verejnom obstarávaní alebo podplácanie. Detailný zoznam uvádza SAŽP v príručke na svojej stránke. Rovnaká podmienka sa vzťahuje aj na ostatných spoluvlastníkov.

Čo sa týka domu, musí sa nachádzať na území Slovenskej republiky, z listu vlastníctva musí byť zrejmé, že ide o rodinný dom (má najviac tri bytové jednotky) a na podnikateľské účely sa nemôže využívať viac ako desať percent podlahovej plochy.

Čo sa mení