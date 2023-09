Nábory ítečkárov nemali úroveň, tak našli dieru na trhu. Združujú ich tisíce

Titans Freelancers je lídrom v outsourcingu IT špecialistov. Firma je nominovaná na cenu FéliX Business Award.

Spoločnosť Titans Freelancers je nominovaná na ocenenie FéliX Business Award v hlavnej kategórii Excelentný biznis príbeh.

Spoznali sa cez manželky, ktoré boli spolužiačkami na strednej škole. „Stretli sme sa na drinku, ako ítečkári sme si rozumeli,“ spomína Róbert Dusík. Aj neskôr na seba sporadicky narážali, napríklad na spoločných grilovačkách, ale o tom, že by rozbehli spoločný biznis sa nebavili.

„Jedného dňa mi však Marek (Greško, pozn. red.) zavolal, či by som nechcel freelancerský džob, vraj rozbieha taký koncept. Stretli sme sa vo foodcourte a veľmi rýchlo sme sa dohodli, že ľudsky nám to spolu klape, a tak do toho pôjdeme spoločne,“ hovorí.

Dnes, po desiatich rokoch od tohto stretnutia, možno povedať, že to po výbere manželiek bolo ich ďalšie správne životné rozhodnutie.

FéliX Business Award je biznisová cena, ktorú vyhlasuje INDEX a Slovenská sporiteľňa v spolupráci s odbornými partnermi. Získať ju môžu inšpiratívne firmy a aktivity, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti krajiny.

Vyhlasovatelia FéliX Business Award



Odborný partner



Ítečkári pre ítečkárov

Predtým, než sa pustili do vlastného biznisu, obaja nabrali skúsenosti v softvérových firmách i nadnárodných spoločnostiach. Róbert Dusík napríklad v poisťovni Generali, Marek Greško v ČSOB banke.

Ako ítečkári pritom často dostávali ponuky na prácu od iných firiem alebo od personálnych agentúr. „Vnímali sme, že recruiteri sa v IT nevyznajú, nevedia vysvetliť, čo nám vlastne ponúkajú. A brali nás len ako položku v zozname. Skrátka, nemalo to úroveň,“ spomína Róbert Dusík.

Bolo to otravné a frustrujúce, zároveň to však viedlo k presvedčeniu, že táto nedokonalosť pri hľadaní IT špecialistov skrýva potenciál. „Naša myšlienka bola robiť to inak a lepšie, fundovanejšie a s osobným prístupom. Nie ako bežná personálka, nie ako mlynček na mäso,“ vysvetľuje Marek Greško.

Titans Freelancers je na prvý pohľad tiež personálna agentúra, jej zakladatelia však preferujú označenie poskytovateľ outsourcingu IT špecialistov. Podstata je v princípe rovnaká: prepojiť ítečkárov s firmami (telekomunikačné spoločnosti, banky alebo nezávislé softvérové domy), ktoré ich potrebujú pre svoje digitálne projekty.

Rozdiel je podľa šéfov Titans Freelancers v nuansách. Predovšetkým hovoria, že ako ítečkári dokážu lepšie než laici pochopiť požiadavky firiem, ako aj rozsah znalostí IT špecialistov.

Okrem toho, na párovanie dopytu a ponuky využívajú softvér (vlastnej výroby), ktorý tento proces automatizuje a zrýchľuje. „Výsledkom je efektivita: vyššia rýchlosť a lepšia zhoda než v prípade, že životopisy filtruje človek,“ dodáva Róbert Dusík.

Ďalším rozlišovacím prvkom má byť osobný prístup. „Napríklad na prvé stretnutie do firmy ideme s ítečkárom, aby nebol sám v cudzom prostredí. Ak si náhodou nesadnú, zisťujeme prečo,“ vysvetľuje Marek Greško.

Chcú rásť akvizíciami

Za dekádu existencie Titans Freelancers týmto spôsobom dodal vyše 366-tisíc človekodní pre takmer šesťsto klientov. Finančné výsledky firmy sú na rastovej trajektórii. Tržby vlani medziročne zvýšila o štvrtinu na 19,6 milióna eur. Stúpol jej aj čistý zisk, a to o jedenásť percent na 1,7 milióna eur.

V databáze majú vyše 25-tisíc IT špecialistov, od konzultantov cez programátorov až po testerov. Nie všetci sú na voľnej nohe (teda aj z hľadiska definície ide o freelancerov), časť z nich má klasické zamestnanie, ale svoj voľný čas využíva na „bokovky“.

„Stále sa snažíme databázu aktívne rozširovať. Opierame sa pritom o našu značku. Ak nejakému ítečkárovi zavoláme s tým, že sme z Titans Freelancers, málokedy nám zloží,“ tvrdí Róbert Dusík.

Prevažná väčšina, zhruba 90 percent, ítečkárov v databáze je zo Slovenska a z Česka. „Priestor na ďalší rast určite je, veď každý rok príde na pracovný trh 30-tisíc absolventov z vysokých škôl zameraných na IT a záujem o štúdium na nich je vysoký,“ hovorí Marek Greško.

Snažia sa osloviť aj programátorov z Ukrajiny či Ruska? Zvlášť keď majú povesť veľmi zručných špecialistov? „Ukrajinci sú naozaj šikovní, komunikujeme aj s nimi. S Rusmi a Bielorusmi v kontakte nie sme. Skôr by sme však chceli viac ítečkárov z Poľska a Pobaltia,“ odpovedá Róbert Dusík s tým, že víziou Titans Freelancers je stať sa európskou spoločnosťou.

Napĺňať ju chcú aj akvizíciami hodnotovo blízkych firiem v zahraničí. Prvú z nich už majú za sebou. Koncom roka kúpili majoritný 75-percentný podiel v českej spoločnosti Bridgewater.

Titans Freelancers financuje expanziu z peňazí finančného investora, private equity spoločnosti Sandberg Capital, ktorá doň vstúpila v apríli 2021 a v súčasnosti v ňom vlastní 60-percentný podiel.

Doteraz bez štátnej správy

Na to, aby Titans Freelancers pritiahol ďalších ítečkárov (a udržal si tých, čo už v databáze má), potrebuje pre nich ponuku atraktívnych projektov, ideálne aj zo západnej Európy.

V súčasnosti majú v aktívnych projektoch umiestnených 420 ľudí. Ich povahu vzhľadom na dohody o mlčanlivosti Róbert Dusík prezradiť nemôže, ale ako referencie uvádza klientov z finančného, telekomunikačného a IT sektora, ako sú Swiss Re, Tatra banka, Sygic a Slovak Telekom, u ktorých sa „titani“ podieľali napríklad na projektoch webových portálov a mobilných aplikácií.

Naopak, do štátnej správy zatiaľ ítečkárov neposielali, pretože z nej donedávna neboli možné priame požiadavky na outsourcing IT špecialistov.

Impulz očakávajú šéfovia Titans Freelancers od takzvaného dynamického nákupného systému, ktorý od tohto roka zavádza ministerstvo investícií. Štátnym inštitúciám a samosprávam by mal umožniť obstarávať IT služby (a teda aj IT špecialistov) za podmienok bežných v súkromnom sektore.

Sadzby rastú

O aké projekty majú teda ítečkári najväčší záujem? „V zásade chce každý robiť na peknom, novom, technologicky vyspelom projekte. No kto by nechcel. Lenže takých je málo,“ hovorí Róbert Dusík. „Málokto sa chce hrabať v starom kóde. Na druhej strane, tieto džoby sú veľmi dobre zaplatené,“ pokračuje.

Do rozhodovania však podľa neho vstupujú aj ďalšie faktory, ktoré vychádzajú z toho, že ítečkári majú určitý životný štýl a nechcú ho meniť: „Je to práca na home office? Má klient menší alebo väčší tím? Je to krátkodobá alebo dlhodobá spolupráca?“

Pravdaže, motiváciou je aj finančné ohodnotenie. Na ilustráciu, programátor si môže zarobiť 250 až 350 eur za deň, softvérový architekt okolo 400 eur za deň a konzultant nasadenia podnikového softvéru Microsoft Dynamics 500 až 550 eur za deň.

„Odmena závisí nielen od skúseností ítečkára, jeho seniority, ale aj od typu technológií, napríklad pri uzavretých systémoch ako SAP sú sadzby vyššie,“ dodáva Róbert Dusík.

Ako sa vyvíjajú odmeny v poslednom období, rastú adekvátne s ohľadom na infláciu? „Dopyt firiem momentálne prevyšuje ponuku, takže sadzby stúpajú. Na druhej strane, je trocha pribrzdený strachom z recesie. Takže napríklad z naplánovaných piatich projektov firma realizuje len dva,“ hovorí Marek Greško. „Keď však obavy opadnú, naštartuje aj ostatné tri,“ uzatvára.