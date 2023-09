Odborníčka označila systém zdravotného poistenia za deravé potrubie

Reforma nezaviedla európsky štandard a zabudla zakázať krížové vlastníctvo.

BRATISLAVA. Na Slovensku každoročne púšťame miliardy eur zdravotných odvodov do deravého, hrdzavého potrubia, ktorého stav je alarmujúci.

Na tlačovej besede to uviedla predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renáta Bláhová.

Odlev zdrojov, chýba systém DRG

Reforma zdravotného poistenia podľa nej v minulosti nezaviedla európsky štandard a zabudla zakázať krížové vlastníctvo. „Zo zdravotného poistenia sa odlievajú stovky miliónov eur," upozornila.

Za chybu považuje aj to, že sa doteraz nezaviedol systém DRG, teda úhradový systém pre nemocnice. Vlani systémom zdravotného poistenia podľa Bláhovej pretieklo šesť miliárd eur, budúci rok by to malo byť o miliardu eur viac a v ďalšom roku o ďalšiu miliardu eur viac.

Ide podľa nej o dvojciferné nárasty objemu peňazí, teda financie pre zdravotníctvo pribúdajú závratným spôsobom. „Toto nie je správna cesta, diery treba zaplátať," povedala.

Podľa šéfky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa už naštartovali kroky k pilotnému mechanizmu DRG.

Cesta k spravodlivému odmeňovaniu

V tomto mesiaci by sa podľa nej mali zverejniť sadzby a relatívne váhy k systému DRG. Tento systém podľa Bláhovej umožní zaviesť spravodlivé odmeňovanie za daný výkon.

Minister zdravotníctva Michal Palkovič označil DRG za úhradový mechanizmus, podľa ktorého sa má od začiatku budúceho roka zdravotná starostlivosť hradiť nemocniciam na základe ich produkcie.

Upozornil tiež na to, že sa treba zamýšľať nad tým, či je v systéme zdravotného poistenia dostatok financií a ako efektívne sa tieto zdroje využívajú. Zamyslieť sa podľa neho treba aj nad krížovým vlastníctvom v zdravotníctve a veľkým investičným dlhom.