Zosilňovače z Prešova za tisíce eur patria k špičke, uchytili sa aj v Japonsku

Firma Canor je nominovaná na ocenenie FéliX Business Award.

Spoločnosť Canor je nominovaná na cenu FéliX Business Award v kategórii Excelentný biznis príbeh.

Už tridsať rokov prešovská firma Canor dodáva audio produkty pre globálne elektrotechnické firmy. Okrem toho pod vlastnou značkou vyvíja zosilňovače, predzosilňovače a CD prehrávače. Pre fanúšikov hudby je synonymom najvyššej kvality zvuku.

Vlastná produktová značka bola v minulosti trocha v úzadí, čo chcú majitelia Canoru v budúcnosti zmeniť.

„Výroba pre externých partnerov nás živí, ale naše produkty nás tešia. Vytvárajú o nás povedomie, že robíme niečo kvalitné, a vďaka tomu získavame zákazky,“ vysvetľuje spoluzakladateľ firmy Ján Koščo.

FéliX Business Award je biznisová cena, ktorú vyhlasuje INDEX a Slovenská sporiteľňa v spolupráci s odbornými partnermi. Získať ju môžu inšpiratívne firmy a aktivity, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti krajiny.

Vyhlasovatelia FéliX Business Award



Odborný partner



Z výskumu do podnikania

Ján Koščo založil Canor v roku 1995 spolu s Jozefom Čurlíkom (vo firme už nepracuje). Kedysi boli kolegami na oddelení elektroniky v prešovskom Výskumnom ústave kovopriemyslu. Štátny podnik sa od 70. rokov venoval výskumu a aplikáciám prvých československých priemyselných robotov.

Keď po zmene režimu začal štátny výskumný ústav prepúšťať, mnohí jeho bývalí zamestnanci si založili živnosti a rozbehli vlastné podnikanie. Toto obdobie prinieslo viacero dnes úspešných strojárskych a elektrotechnických firiem, okrem Canoru napríklad Elnec, Elen či Procont.

„Bolo to obdobie, keď nebolo ľahké sa zamestnať. My sme však mali skúsenosti a vedeli sme robiť plošné spoje, tak sme sa pustili do podnikania,“ spomína Ján Koščo s tým, že štartovací kapitál mali z úspor a posledných výplat vo Vukove.

Prenajali si priestory pod bytovkou, kde si zriadili dielňu. Prvou zákazkou bola dodávka dosiek s osadenými plošnými spojmi pre istú českú spoločnosť. Firmu budovali postupne od jednej faktúry k druhej.

Ján Koščo ukazuje na jeden z prvých zosilňovačov značky Canor. (zdroj: Lukáš Klčo)

Zrod zosilňovača

Popri dodávkach plošných spojov začali v Canore vyvíjať vlastné produkty. Špecialitou sa stal elektrónkový zosilňovač, ktorý dokáže zabezpečiť prenos hudby v tej najprirodzenejšej forme.

Snažili sa v ňom spojiť štýlový dizajn z dreva a chrómu so špičkovou kvalitou zvuku. Jeho prvú generáciu predstavili už v roku 1995 na výstave v Brne. Zákazníkov hľadali aj na neformálnych stretnutiach v komunite audiofilov.

Na jednu takúto akciu prišiel aj Zdeněk Březovják. K hudbe mal blízko, pretože jeho otec bol hudobník a pedagóg, pričom kvalitný zvuk ho vždy fascinoval. Vyštudoval strednú elektrotechnickú školu a po vysokej škole (katedru rádioelektroniky na Slovenskej technickej univerzite) ostal v odbore.

Canor ho nadchol natoľko, že sa k pôvodným zakladateľom pridal ako ďalší spoločník. Vo firme pôsobí ako technický riaditeľ.

Veľa firiem podľa Jána Košča zaniklo pre peniaze, silné egá a vzájomné nezhody zakladateľov, ale Canoru sa tento osud vyhol. „Ja som kresťan, Zdeněk je ateista a Jozef bol tiež iný. Základom je vzájomný rešpekt a dôvera,“ vysvetľuje.

Zosilňovač značky Canor (zdroj: Lukáš Klčo)

Dodávateľ aj zo Slovenska

V segmente zosilňovačov najvyššej triedy majú záujemcovia k dispozícii dva koncepty - elektrónkový a tranzistorový (polovodičový). Výrobcov elektrónkových audio zariadení už vo svete nie je veľa, ale o to sú ich produkty cennejšie.

Ján Koščo hovorí, že si vybrali elektrónkový zosilňovač, lebo je to klasika, ktorá má špecifickejší a realistickejší zvuk.

Elektrónky sú technológia zo začiatku 20. storočia, vo väčšine elektronických zariadení ich už nahradili iné, modernejšie komponenty. V súčasnosti sa používajú prakticky len v dvoch odvetviach, a to high-endovom audio segmente a v hudobných aparatúrach.

Elektrónka je srdcom zosilňovača. V sklenenej vákuovej banke „lietajú“ elektróny, ktoré sú usmerňované tak, aby sa ich prúd ohýbal podľa zvuku. Čím lepšie vákuum, tým kvalitnejší zvuk. Nevýhodou je relatívne vysoká spotreba energie na dosiahnutie zosilňovacieho účinku.

Elektrónky sa v súčasnosti vyrábajú len v Číne, Rusku - a v slovenskej firme JJ Electronic v Čadci. „Ide o subjektívny dojem, ale s ruskými elektrónkami sme mali najlepšie skúsenosti, pretože oproti konkurencii mali o niečo lepší zvuk,“ tvrdí Zdeněk Březovják. Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa však export elektrónok z Ruska zastavil.

V každom zosilňovači sa nachádza viacero elektrónok, navzájom sa párujú, aby ich parametre boli čo najkompatibilnejšie. Ide do istej miery o alchýmiu, preto v Canore vyvinul vlastný tester elektrónok s názvom Aladdin.

„Každú elektrónku testujeme dvesto hodín, aby sa ustálili parametre. Nevyhovujúce elektrónky vyradíme,“ opisuje Zdeněk Březovják. Parametre každej elektrónky sa ukladajú do databázy a prideľujú sa im identifikačné čísla. Pomáha to aj pri rýchlom vybavovaní prípadných reklamácií.

Výroba vo firme Canor (zdroj: Lukáš Klčo)

