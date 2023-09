Sandále z filmového hitu Barbie priniesli nemeckej firme miliardy na burze

Birkenstock čoskoro vstúpi na newyorskú burzu.

Film alebo iné dielo sa môže stať silným marketingovým nástrojom. Nová satirická komédia Barbie americkej režisérky Grety Gerwigovej je toho dôkazom.

Je to najväčší tohtoročný kasový trhák, ktorý doteraz zarobil viac ako 1,3 miliardy dolárov. Zároveň je požehnaním aj pre nemeckého výrobcu sandálov a kozmetiky Birkenstock. Postarala sa o to scéna na konci filmu, v ktorej sa hlavná hrdinka v podaní herečky Margot Robbie prezúva z topánok na vysokom podpätku do pohodlných sandálov Birkenstock.

Stačilo to na to, aby sa ľudia vrhli do obchodov a úplne vykúpili ružový model zobrazený vo filme.

Podľa nemeckých novín Handelsblatt sa film Barbie postaral o bombastickú reklamu v ideálnom čase - Birkenstock čoskoro vstúpi na newyorskú burzu cenných papierov (NYSE) so svojou primárnou ponukou akcií.

Vyplýva to zo žiadosti, ktorú v stredu večer oznámila americká Komisia pre cenné papiere a burzy.