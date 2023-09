13. sep 2023 o 12:25 I Čínska realitná bublina praská. Mohlo by to zasiahnuť celý svet

Ak by Čína narazila do múru, pocítil by to celý svet.

Ekonom , Martin Petříček Externý prispievateľ

O prasknutí čínskej realitnej bubliny sa hovorí už roky. (Zdroj: SITA/AP)