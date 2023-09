Slovensko predĺži zákaz dovozu ukrajinského obilia, ak to neurobí eurokomisia

Predĺženie zákazu avizujú viaceré krajiny.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

BRATISLAVA. Slovensko je pripravené po 15. septembri predĺžiť zákaz dovozu ukrajinského obilia.

Po rokovaní vlády to povedal minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš. Na takýto krok je podľa neho pripravená vláda, ak by tak neučinila Európska komisia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Počítame, že Európska komisia nám dá každú chvíľu oznámenie, lebo zatiaľ sa jednoznačne nevyjadrila, či to predĺži alebo nie a v akom režime," povedal.

Záťaž pre domáci trh

Zákaz dovozu ukrajinského obilia by vláda podľa Bíreša prijala na mimoriadnom zasadnutí vo štvrtok alebo v piatok. Toto rozhodnutie musí vláda prijať najneskôr 15. septembra.

„Bolo by to v tom režime, ako to teraz platí, teda štyri komodity," uviedol minister. Ide o pšenicu, kukuricu, repku a slnečnicové semená.

„Musíme tak učiniť, pretože Slovensko by sa dostalo do pozície zvýšeného transportu cez Slovensko a na druhej strane by toto obilie mohlo zostávať na Slovensku," povedal.

V utorok podobný krok oznámila poľská vláda. "Bez ohľadu na ďalšie rozhodnutie Európskej komisie neotvoríme po tomto dátume hranice pre ukrajinské obilie," oznámila Varšava.

V Poľsku dovoz lacného ukrajinského obilia na jar viedol k poklesu cien a vyvolal protesty poľnohospodárov. Podľa poľských médií bolo príčinou zníženia cien to, že veľká časť ukrajinského obilia namiesto tranzitu zostávala v samotnom Poľsku.

Už skôr predĺženie zákazu avizovalo aj Maďarsko.

Ukrajina sa bude brániť

Kyjev v stredu po oznámení poľskej vlády avizoval, že bude nútená reagovať právnymi krokmi. "Nemáme v úmysle uškodiť poľských farmárom," povedal ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ.

Šmyhaľ dodal , že "v prípade porušenia obchodného práva v záujme politického populizmu pred (poľskými) voľbami bude Ukrajina nútená" podniknúť právne kroky, a to obrátiť sa na arbitráž Svetovej obchodnej organizácie (WTO) s cieľom získať kompenzáciu za porušenie noriem stanovených vo Všeobecnej dohode o clách a obchode (GATT).

Viaceré stredoeurópske, respektíve východoeurópske členské krajiny EÚ - Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko - so súhlasom Únie uzatvorili do polovice septembra svoj trh pre ukrajinskú pšenicu, kukuricu a slnečnicu v záujme ochrany vlastného poľnohospodárskeho sektora. S výnimkou Bulharska ide o štáty hraničiace s Ukrajinou.

Vojna na Ukrajine