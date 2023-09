Veľký Krtíš rieši sucho aj dažďovými záhradami

Veľký Krtíš je nominovaný na ocenenie FéliX Business Award v kategórii Samospráva pre budúce generácie.

Veľký Krtíš leží na juhu stredného Slovenska, kde veľa nepršalo ani v minulosti, ale posledné letá tam prší ešte menej. Navyše, letné horúčavy trvajú dlhšie.

Aj preto sa tamojšia radnica rozhodla, že klimatickú zmenu, ktorá tieto extrémy prináša, začne riešiť. Mesto sa zapojilo napríklad do eurofondovej výzvy na vybudovanie vodozádržných opatrení v areáloch miestnych škôl a škôlok.

FéliX Business Award je biznisová cena, ktorú vyhlasuje INDEX a Slovenská sporiteľňa v spolupráci s odbornými partnermi. Získať ju môžu inšpiratívne firmy a aktivity, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti krajiny.

Neodteká do kanalizácie

Projekt umožňuje zachytávanie dažďových vôd zo striech troch základných a štyroch materských škôlok a kultúrneho domu. Funguje to tak, že voda stečie do podzemných nádrží, ktoré slúžia na zavlažovanie zelene v okolí budov. Pri výdatnejších dažďoch voda z nádrží vsakuje do pôdy, čiže neodteká do kanalizácie.

Primátor Veľkého Krtíša Dalibor Surkoš hovorí, že vytvorili mikrokolobeh vody: „Voda, ktorá spadne na školské strechy, sa použije na zavlažovanie záhonov v školských areáloch.“ Okrem toho, zadržaním dažďových vôd sa podľa neho eliminuje výskyt povodní.

Vsakovacie nádrže sú dimenzované na základe priepustnosti pôdy, čím zabezpečujú ochranu kvality podzemnej vody. Ich celkový objem je viac ako 500 kubických metrov. Náklady na projekt sa vyšplhali cez pol milióna eur.

Zrevitalizovaný park Hôrka vo Veľkom Krtíši. (zdroj: Lukáš Klčo)

Oživenie mestského parku

Radnica venuje pozornosť zeleným projektom po celom meste. Na hlavnej ulici SNP vymenili zeleň, ktorá nespĺňala estetické vlastnosti za nové výsadby. Nahradili ich záhony, ktoré sú odolnejšie voči klimatickým zmenám a sú priateľské k hmyzu.

Pred štyrmi rokmi magistrát zrevitalizoval mestský park Hôrka, ktorý sa nachádza za miestnym kaštieľom. Odstránili poškodené dreviny, vysadili nové stromy a nainštalovali ihriská pre deti a workoutové stroje pre dospelých.

„Park, ktorý bol dlhé roky zanedbaný a budil strach, sa zatraktívnil pre širokú verejnosť. Teraz je osvetlený, zabezpečený kamerami a správcom,“ dodáva primátor.

V budúcnosti mesto plánuje v parku rozšírenie peších chodníkov, lezeckú stenu aj workoutové ihrisko.

Revitalizácia sídliska

Veľký Krtíš je bývalé banícke mesto, kde sa veľa historických budov nezachovalo. Tvoria ho najmä sídliská. Radnica sa preto v posledných rokoch zamerala na revitalizáciu bytovkových vnútroblokov.

Cieľom bolo skvalitniť životné prostredie s dôrazom na zeleň, športoviská, detské ihriská a funkčný mobiliár, ako sú lavičky či stojiská na smetné nádoby, ktoré sú schované za stenou vytvorenou kamennými gabiónmi.

Opravili sa aj chodníky medzi bytovkami a parkovacie plochy, kde položili ekodlažbu. Zaujímavosťou sú kužeľovité objekty pri trávnikoch, ktoré slúžia ako záchody pre psy.

Novou výsadbou stromov a kríkov sa zlepšil estetický vzhľad sídliska, ako aj mikroklíma medzi betónovými bytovkami.

Zrekonštruovaný vnútroblok na ulici Lučenencká vo Veľkom Krtíši (zdroj: Lukáš Klčo)

Mesto sa zapojilo aj do environmentálnych projektov v oblasti odpadového hospodárstva. Poskytuje občanom kompostéry, nádoby a vedierka na bioodpad. „Všetok zelený odpad z verejných priestranstiev aj od občanov sa druhotne využíva,“ dodáva Dalibor Surkoš.

