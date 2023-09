Slovenskí včelári získali 14 medailí na svetovej výstave v Čile

Dominovalo v kategórii medovín, ale aj pri sviečkach z vosku.

BRATISLAVA. Slovenskí včelári získali na svetovej včelárskej súťaži Apimondia, ktorá sa konala od 4. do 8. septembra v čilskom Santiagu, až 14 medailí.

Vo výsledkoch pritom nie sú zahrnuté súťaže medov, ktoré budú pre prebiehajúce testy na pravosť a prítomnosť pesticídov vyhlásené až neskôr.

Informoval o tom Milan Rusnák, predseda komoditnej rady pre včely a včelárske produkty Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a člen výkonného výboru Slovenského zväzu včelárov.

Spresnil, že Slovensko dominovalo najmä v kategórii medovín, ale aj pri sviečkach zo včelieho vosku. Druhým najlepším včelárskym časopisom sveta sa stal podľa jeho informácií slovenský odborný časopis "Včelár".

V súťaži medovín podľa neho získali slovenskí včelári až sedem z celkových deviatich kategórií a dostali aj ocenenie najlepšia medovina sveta, ktorý si odniesol Peter Kudláč z Apimedu v Dolnej Krupej.

V kategórii tradičných medovín získal zlatú medailu Peter Kudláč zo spoločnosti Apimed a bronzovú Klára Kudláčová zo smolenickej spoločnosti Včelco.

"Slovenskí včelári aj v náročnej juhoamerickej konkurencii potvrdili, že patria na svetovú špičku. Našim reprezentantom patrí veľké poďakovanie, že aj napriek vzdialenosti do Čile, kde sa tento rok najrenomovanejšia svetová včelárska súťaž konala, nezaváhali a zapojili sa do bojov o najlepšie medy i včelárske produkty. Poďakovanie patrí aj Slovenskému zväzu včelárov, ktorý znova podporil malých včelárov. Slovensko získalo už 14 ocenení, pričom na vyhlásenie najlepších medov si počkáme do novembra, keďže dva mesiace ešte budú prebiehať detailné analýzy vzoriek medov z celého sveta na pravosť i prítomnosť pesticídov," dodal Rusnák.