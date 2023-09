Drevo vlani druhý rok po sebe výrazne zdraželo, môže za to aj vysoký dopyt

Cena dreva vzrástla takmer o tretinu.

BRATISLAVA. Cena surového dreva vlani druhý rok po sebe výrazne stúpla.

Sortimenty surového dreva sa v minulom roku predávali za 74,23 eura za meter kubický. Ide o medziročné zvýšenie o 16,33 eura, resp. o 28,2 percenta.

Spôsobil to výrazný nárast cien ihličnatých, ale aj listnatých sortimentov a dopytu po surovom dreve a výrobkoch z dreva. Vyplýva to zo správy o lesnom hospodárstve za rok 2022, o ktorej by mala čoskoro rokovať vláda.

Surové drevo zdraželo o tretinu

Surové drevo pritom v roku 2021 v relatívnom vyjadrení zdraželo ešte o niečo viac. V porovnaní s rokom 2020 išlo o nárast takmer o 30 percent, resp. o 13,22 eura na 57,90 eura.

Aj v roku 2021 bol dôvodom takéhoto vývoja výrazný nárast cien ihličnatých sortimentov a dopytu po surovom dreve a výrobkoch z dreva.

V roku 2020 bol pritom cenový vývoj opačný. Ceny surového dreva sa vtedy medziročne prepadli takmer o 6 percent na 44,68 eura za meter kubický. Rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka to zdôvodňoval vysokým objemom ihličnatého kalamitného dreva v susedných krajinách a dopadmi pandémie covid-19.

Lesnému hospodárstvu sa darilo

Lesnému hospodárstvu na Slovensku sa vlani darilo lepšie ako v predošlých rokoch, a to práve kvôli výraznému rastu priemerného speňaženia surového dreva.

Za minulý rok dosiahlo lesné hospodárstvo na Slovensku zisk 95,4 milióna eur. V roku 2021 to pritom bolo takmer 78 miliónov eur a v roku 2020 len 25,5 milióna eur.

Priemerná mzda zamestnancov v lesnom hospodárstve na Slovensku dosiahla v minulom roku 1 491 eur. V porovnaní s rokom 2021 priemerné zárobky zamestnancov v tomto odvetví stúpli o 23,6 percenta, a to vďaka priaznivej ekonomickej situácii lesných podnikov.