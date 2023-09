Rast sadzieb sa ešte podľa Kažimíra nedá vylúčiť, ak sú na vrchole, zostanú tam dlho

Rada guvernérov ECB rozhodla o zvýšení kľúčových úrokových sadzieb.

BRATISLAVA/FRANKFURT. V súčasnosti ešte nie je možné úplne vylúčiť možnosť ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB). Odpoveď na to dajú až ďalšie prognózy.

Ak sú sadzby už na vrchole, zostanú tam dlhší čas a ich prípadné znižovanie môže prísť až po lete budúceho roka. V komentári k minulotýždňovému zvýšeniu sadzieb ECB to v pondelok uviedol guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a člen Rady guvernérov ECB Peter Kažimír.

"Prial by som si, aby bolo minulotýždňové zvýšenie úrokových sadzieb posledné. Zdravý rozum, samozrejme, hovorí: "Nikdy nehovor nikdy". Uvidíme, čo povedia prognózy vývoja inflácie a rastu ekonomiky, ktoré prídu v decembri a v marci budúceho roka," avizoval Kažimír s tým, že až marcová prognóza môže priniesť potvrdenie jednoznačného a stabilného smerovania k inflačnému cieľu.

Ak ECB pristúpila k poslednému rastu úrokových sadzieb, je tým podľa guvernéra zodpovedané, ako vysoko bolo potrebné pri boji s infláciou zájsť.

Išlo by tak o dobrú správu pre ľudí a všetkých, ktorí si plánujú požičať v banke. Upozornil, že ostáva otvorené a nezodpovedané, ako dlho bude potrebné zotrvať so sadzbami na vrcholných úrovniach.

"Preto je dnes pomerne predčasné uzatvárať trhové stávky na to, kedy príde k prvému znižovaniu úrokových sadzieb. Chápem, že to je presne to, čo dnes trhy analyzujú a odhadujú. Ak sme na vrchole, bude potrebné tu kempovať dlhší čas a strávime tu zimu, jar a leto," predpokladá Kažimír.

Koniec zvyšovania úrokových sadzieb podľa neho zároveň otvára priestor na diskusiu o tom, či a ako upraviť plány ECB s programami nákupov aktív PEPP a APP.

"Tu by som sa gombíkov najbližšieho pol roka nechytal. V momente, keď prichádzajúce ekonomické dáta a analýzy potvrdia, že ďalšie sprísňovanie nie je potrebné, vidím priestor na debatu o úprave tempa kvantitatívneho sprísňovania," doplnil guvernér NBS.

Rada guvernérov ECB rozhodla 14. septembra o zvýšení kľúčových úrokových sadzieb o 25 bázických bodov. Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a sadzby jednodňových refinančných a sterilizačných operácií sa tak s účinnosťou od 20. septembra zvyšujú na 4,50 %, 4,75 % a 4,00 %.