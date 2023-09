Musk naznačil, že chce spoplatniť prístup k sociálnej sieti X pre všetkých

Služba X Premium stojí v USA osem dolárov.

NEW YORK. Miliardár Elon Musk naznačil, že chce spoplatniť všetkým užívateľom prístup k sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter.

Je to podľa neho jediná možnosť, ako sa zbaviť takzvaných botov a taktiež falošných účtov na tejto sieti.

Majiteľ Twitteru to podľa BBC uviedol v rozhovore s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Nie je ale jasné, či to z Muskovej strany nebola len poznámka na okraj, alebo či išlo o signál, že takýto plán je v príprave.

"Prechádzame na to, že sa za používanie systému budú platiť malé mesačné poplatky," povedal Musk. Ten riadi okrem iného aj firmy Tesla alebo SpaceX.

Musk sa od minuloročného prevzatia Twitteru snaží motivovať používateľov, aby platili za rozšírenú službu, ktorá sa teraz nazýva X Premium. Platiaci používatelia môžu využívať viac funkcií, napríklad môžu písať dlhšie príspevky a sú na sieti vidieť viac. Prístup k základným funkciám ale majú všetci používatelia zadarmo.

Podľa BBC je očividné, že firma má na spoplatnení užívania finančný záujem. Musk hovorí, že službu chce spoplatniť aj kvôli botom.

Služba X Premium stojí v USA v súčasnej dobe osem dolárov (mesačne). Cena sa líši podľa toho, v ktorej krajine sa predplatiteľ nachádza.

Musk tiež uviedol, že hľadá pre používateľov lacnejšie možnosti. "Chystáme sa prísť s nižšou cenou. Chceme, aby to bola len malá čiastka," povedal Musk. "Je to na dlhšiu diskusiu, ale podľa môjho názoru je to vlastne jediná obrana proti obrovským armádam botom," dodal.

Podľa kritikov je možné, že zavedením platobnej brány môže X prísť o veľkú časť svojich používateľov. To by mohlo firme znížiť príjmy z reklamy, ktoré v súčasnej dobe tvoria prevažnú väčšinu príjmov spoločnosti.

Musk sa označuje za zástancu absolútnej slobody slova, niektorí kritici však jeho prístup považujú za nezodpovedný. Existujú výskumy, podľa ktorých sa na sieti X po jej prevzatí Muskom zvýšil počet nenávistných komentárov, a niektoré vlády sociálnu sieť vinia, že dostatočne nereguluje svoj obsah.