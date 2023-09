Podnikanie v Číne je horšie, varujú zahraničné firemné loby

Čína prijíma sériu opatrení na podporu stagnujúcej ekonomiky.

ŠANGHAJ. Dôvera zahraničných podnikateľov v Číne dosiahla najnižšiu úroveň za celé roky, keďže spomalenie hospodárskeho rastu a geopolitické napätie podporujú pesimizmus a zasiahli vyhliadky na investície.

Ukázali to výsledky prieskumov Americkej obchodnej komory (AmCham) v Šanghaji a Obchodnej komory Európskej únie (EÚ) v Číne.

Podľa amerických firiem napätie medzi Pekingom a Washingtonom v súvislosti s technológiami, obchodom a ďalšími otázkami a neistota okolo čínskej politiky poškodzujú podnikateľské prostredie.

Niektoré spoločnosti už preto prehodnocujú svoje plány investícií na tomto obrovskom trhu.

Dokonca aj po tom, ako Čína koncom minulého roka zrušila prísne blokády na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19, ktoré výrazne ovplyvnili príjmy aj sentiment, podiel amerických firiem, ktoré sú optimistické okolo päťročného výhľadu ich podnikov v Číne, klesol na 52 percent, ukázal prieskum AmCham. To je najnižšia úroveň od začiatku prieskumov v roku 1999 a o tri percentuálne body menej ako v predchádzajúcom roku.

Geopolitické otázky, najmä napätie medzi USA a Čínou, označilo za hlavnú podnikateľskú výzvu 60 percent z 325 respondentov a rovnaký počet poukázal na spomalenie čínskej ekonomiky.

Obavy z transparentnosti regulačného prostredia v Číne vzrástli tiež, pričom jedna tretina firiem uviedla, že politika a predpisy voči zahraničným spoločnostiam sa za posledný rok zhoršili.

Štyri z desiatich firiem zároveň uviedli, že plánujú alebo už začali s presmerovaním investícií z Číny do iných krajín. To je o šesť percentuálnych bodov viac ako v minulom roku, pričom najčastejšie sa presúvajú do juhovýchodnej Ázie.

Svoju úlohu v prieskume zohrala aj slabá spotreba, kríza v masívnom sektore nehnuteľností a slabý dopyt po čínskom exporte. Tieto faktory komplikujú zotavovanie čínskej ekonomiky.

Podobné výsledky odhalil aj prieskum Obchodnej komory EÚ. "Vnímanie čínskeho trhu európskymi spoločnosťami ako predvídateľného, spoľahlivého a efektívneho sa neustále zhoršuje," uviedla komora, ktorá zastupuje približne 1700 spoločností z Únie.

"Po celé desaťročia európske spoločnosti v Číne prosperovali," povedal prezident komory Jens Eskelund. Po troch turbulentných rokoch však "mnohí prehodnotili svoje základné hodnotenie čínskeho trhu", dodal.

Podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová na separátnom podujatí v Pekingu uviedla, že netransparentné čínske zákony vyvolávajú obavy zahraničných firiem. Spresnila, že predstavitelia európskych firiem v Číne sa sťažovali na "nepredvídateľnosť rozhodnutí a výkladu zákonov zo strany regulátorov".

Zahraniční podnikatelia už dlho poukazujú na nejasné a svojvoľné predpisy v Číne, ako aj na preferenčné zaobchádzanie s miestnymi spoločnosťami.

Európske firmy spomenuli tiež revíziu čínskeho zákona proti špionáži v júli, ktorý podkopáva dôveru.

Odborníci a západné vlády varovali, že zákon dáva čínskym úradom väčší priestor pri implementácii už aj tak neprehľadnej legislatívy o národnej bezpečnosti.

Výsledky prieskumov prichádzajú v čase, keď Čína prijíma sériu opatrení na podporu stagnujúcej ekonomiky.