Cestujúci pociťujú obmedzenia na železniciach aj na Orave, Zemplíne či v košickom regióne

Železničná spoločnosť zaviedla náhradnú autobusovú dopravu.

BRATISLAVA. Cestujúci môžu počítať s aktuálnymi obmedzeniami v železničnej osobnej doprave na viacerých úsekoch na Orave, Zemplíne aj v okolí Košíc. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pre avizované nové výluky za dotknuté vlaky tradične zaviedla náhradnú autobusovú dopravu.

Pri väčšom meškaní ale nezaručuje čakanie prípojných spojov. Rekonštrukčné práce na úseku medzi Trstenou a Nižnou od 19. do 21. septembra vyradili denne šesť vlakov jazdiacich na oravskej trase Kraľovany - Trstená. Autobusy za ne premávajú po trase Trstená - Tvrdošín - Krásna Hôrka - Nižná a späť.

Práce na infraštruktúre na uvedenom úseku trvajú do štvrtka denne od 7:30 do 12:20. Úsek Trstená - Nižná má 10 kilometrov, trať Kraľovany - Dolný Kubín - Trstená je dlhá 56 kilometrov.

Niektoré vlaky pre obmedzenia v týchto dňoch nepremávajú ani v okolí Vranova nad Topľou.

Na 14-kilometrovom úseku Čierne nad Topľou - Vranov nad Topľou výluka 19. a 20. septembra zasiahla päť spojov a na úseku Vranov nad Topľou - Nižný Hrabovec dlhom 7 kilometrov sa 21. a 22. septembra dotkne štyroch spojov. V prvom prípade autobusy jazdia medzi Čiernym nad Topľou a Vranovom nad Topľou cez Hlinné, Soľ, Komárany a opačne, pričom práce boli avizované od 9:00 do 14:00. Náhradné autobusy podľa ZSSK zastavujú aj v Čaklove a Jastrabí nad Topľou, ktoré nie sú jej tarifnými bodmi.

V druhom prípade autobusy nahradia vlaky z Vranova nad Topľou do Nižného Hrabovca a späť cez Hencovce, rekonštrukcia na úseku je hlásená od 8:10 do 13:40. Spomínané dva úseky sú súčasťou trate Prešov - Humenné (70 kilometrov).

Železničiari upozornili na obmedzenia aj pri Michalovciach a Trebišove. A to konkrétne na 15-kilometrovom úseku medzi Strážskym a Michalovcami do utorka pri piatich vlakoch.

Cestujúci mohli využiť náhradné autobusy cez Pusté Čemerné, Nacinu Ves a Petrovce na Laborcom. Na úseku Úpor - Michaľany v dĺžke 13 kilometrov sa výluka v utorok dotkla štyroch spojov, vo štvrtok sa týka desiatich spojov. Autobusy zabezpečujú náhradnú prepravu na tomto úseku cez Stanču, Veľaty a Lastovce. Práce v týchto dvoch termínoch oznámili v čase 8:30 až 13:30, resp. 7:30 až 15:30. Na 11-kilometrovom úseku medzi Bánovcami nad Ondavou a Trebišovom v sobotu 23. septembra nepôjdu štyri popoludňajšie vlaky. Práce majú trvať od 10:15 do 14:50. Uvedené úseky sa nachádzajú na trati Michaľany - Trebišov - Michalovce - Humenné - Medzilaborce mesto (107 kilometrov).

Nepretržitá výluka od 19. do 22. septembra sa týka aj vlakov v okolí Sniny na úseku Dlhé nad Cirochou - Stakčín v dĺžke 15 kilometrov. Začala sa v utorok ráno a platí pre všetky spoje až do piatkového večera. Autobusy za vlaky fungujú medzi oboma obcami s viacerými zastávkami v Snine a idú aj cez Belú nad Cirochou. Uvedený úsek je na trati Humenné - Stakčín (27 kilometrov), vlaková stanica v Stakčíne je najvýchodnejšia na Slovensku.

Obmedzenia sú aj v košickom regióne, týkajú sa rýchlikov jazdiacich medzi Košicami a Zvolenom aj osobných vlakov. Výluka na úseku Turňa nad Bodvou - Hrhov v dĺžke 9 kilometrov zasiahla v utorok a stredu štyri rýchliky.

Práce sú hlásené od 8:00 do 14:00. Na úseku Košice - Moldava nad Bodvou (31 kilometrov) od 21. do 24. septembra nepôjde osem rýchlikov, na úsekoch Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou mesto (21 kilometrov) od 21. do 23. septembra a Veľká Ida - Čečejovce (8 kilometrov) 24. septembra vypadne po desať osobných vlakov.

V týchto prípadoch majú práce trvať denne od 7:50 do 17:50. Autobusy budú za vlaky premávať z Košíc cez Hanisku pri Košiciach, Veľkú Idu, Cestice, Čečejovce, Mokrance a Moldavu nad Bodvou k stanici Moldava nad Bodvou mesto a späť, ako aj po trase Košice - Veľká Ida - Cestice - Čečejovce - Moldava nad Bodvou a opačne. Spomínané úseky sú súčasťou trate Zvolen - Lučenec - Košice (230 kilometrov).