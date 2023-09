Budú politici šetriť alebo ďalej míňať? Čo urobia s rozpočtom (stranícka anketa)

Aké ekonomické opatrenia sľubujú strany v programe?

Situácia vo verejných financiách je komplikovaná. Po rozšafných vládach Roberta Fica, pandémii či energetickej kríze Slovensko hospodári zle a nebezpečne sa zadlžuje.

Ekonómovia, Národná banka Slovenka i Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zhodne upozorňujú, že po štedrých rokoch by mala nová vláda konečne konsolidovať verejné financie, pretože rozhadzovanie ďalších peňazí zo štátneho rozpočtu nás navedie na grécku cestu k bankrotu.

Čo plánujú kandidujúce strany urobiť v oblasti ozdravenia verejných financií? Denník SME oslovil s obsahovými otázkami 13 strán, ktoré v augustovom prieskume agentúry NMS Market Research mali viac ako jedno percento. Otázky sme im poslali v polovici augusta.

Každá strana mala odpovedať, čo najdôležitejšie by vykonala v oblasti verejných financií a dostala štyri uzavreté otázky o konsolidácií verejných financií a daňovej politike. Strany zároveň mali možnosť priložiť internetový odkaz na svoj program.

Progresívne Slovensko

Konsolidáciu budeme robiť postupne a sociálne citlivo - v súlade s výdavkovými limitmi. Sústrediť sa chceme na ekonomický rast a vyššiu kvalitu života pre všetkých. Reformy máme pripravené pre všetky dôležité oblasti dlhodobo kľúčové pre kvalitu života, napríklad na podporu podnikavosti a inovatívnosti, flexibilnejšie formy zamestnávania, zásadnú zelenú transformáciu, podporu vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej inklúzie. Viac tu.

Budete pristupovať ku konsolidácii štátneho rozpočtu už v prvom roku vládnutia? Áno

Budete presadzovať vyššie dane a odvody pre živnostníkov, aby sa upravili na úroveň ľudí na TPP? Nie, naopak chceme znížiť zdanenie práce.

Mali by sa zvyšovať majetkové dane? Toto je na rozhodnutí samospráv a my presadzujeme, aby mali čo najväčšiu kontrolu nad svojimi príjmami.

Republika

Prehodnotíme výdavky všetkých kapitol a navrhneme úspory tak, aby nebol ovplyvnený sociálny charakter štátu. Zavedieme adresnosť. Na príjmovej strane zvýšime sadzby daní z príjmov pre vysokoziskové monopolné odvetvia a vysokopríjmové osoby.

Budete pristupovať ku konsolidácii štátneho rozpočtu už v prvom roku vládnutia? Áno.

Budete presadzovať vyššie dane a odvody pre živnostníkov, aby sa upravili na úroveň ľudí na TPP? Nie, pripravujeme komplexnú reformu daňovo-odvodového zaťaženia.

Mali by sa zvyšovať majetkové dane? Nie, pripravujeme komplexnú zmenu daní a odvodov.

OĽaNO-KÚ-ZĽ

Pri konsolidácii verejných financií uplatníme princíp troch grošov, jeden vrátime, druhý investujeme a z tretieho budeme žiť. Zredukujeme spotrebu centrálnej vlády, sústredíme sa na tvorbu pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou, firmám s vyššou tvorbou hodnôt prispôsobíme odpisy v účtovníctve alebo budeme pokračovať v zásadnom znížení daňových únikov.

Budete pristupovať ku konsolidácii štátneho rozpočtu už v prvom roku vládnutia? Áno

Budete presadzovať vyššie dane a odvody pre živnostníkov, aby sa upravili na úroveň ľudí na TPP? Nie.

Mali by sa zvyšovať majetkové dane? -

KDH

Na strane príjmov vidíme možnosti lepšieho výberu daní, predovšetkým DPH. Sme za dočasné uplatnenie bankového odvodu solidarity vo výške 0,2 percenta z pasív očistených o vlastné imanie bánk. Podporíme rozvoj ekonomickej aktivity a tým vyšší výber daní a odvodov, napríklad zjednodušením daňových zákonov, návratom k jednotnej dani z príjmu, spružnením zamestnávania. Na strane výdavkov sme za odstránenie plošných dotácií a uplatňovanie adresnej formy pomoci najzraniteľnejším, napríklad pri energiách.

Budete pristupovať ku konsolidácii štátneho rozpočtu už v prvom roku vládnutia? Áno

Budete presadzovať vyššie dane a odvody pre živnostníkov, aby sa upravili na úroveň ľudí na TPP? Nie

Mali by sa zvyšovať majetkové dane? Áno, po dôkladnej príprave a súčasne so znížením iných daní.

SaS

V Saske sme presvedčení, že správnou cestou z aktuálnych problémov Slovenska a slovenských verejných financií je maximálna a sústredená podpora ekonomického rastu. Preto v NR SR i prípadne vo vláde budeme presadzovať prijatie maximálneho počtu opatrení, ktoré podporia ekonomický rast. Vychádzať budeme z nášho volebného programu, v ktorom máme 96 konkrétnych opatrení na podporu ekonomického rastu. Jedným z kľúčových opatrení je však zmena daňového mixu pre samosprávy a fiškálna decentralizácia tak, aby obce boli motivované priťahovať ekonomické aktivity na svoje územie. V prípade príjmovej stránky jednoznačne odmietame zvyšovanie daní, pretože vyššie daňové zaťaženie brzdí ekonomický rast. Na výdavkovej strane urobíme maximum pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a predovšetkým nebudeme robiť atómovky, ktoré v posledných troch rokoch najviac ublížili našim verejným financiám. Kombinácia prorastových opatrení a efektívneho hospodárenia povedie k zníženiu ročných deficitov rozpočtu verejnej správy a postupnému poklesu verejného dlhu.

Budete pristupovať ku konsolidácii štátneho rozpočtu už v prvom roku vládnutia Áno.

Budete presadzovať vyššie dane a odvody pre živnostníkov, aby sa upravili na úroveň ľudí na TPP? Nie, práve naopak. Budeme sa snažiť znížiť daňovo-odvodové zaťaženie ľudí na trvalom pracovnom pomere (TPP), aby sa rozdiel v zdanení zamestnancov a živnostníkov znížil.

Mali by sa zvyšovať majetkové dane? Nie.

Demokrati

Postupne, primerane potrebám s dôrazom na efektivitu výdavkov. Budeme pokračovať v reforme rozpočtu dôslednou implementáciou viacročných výdavkových stropov. Rozšírime záväznosť rozpočtu na celé volebné obdobie a presadíme dôsledné programové rozpočtovanie zamerané na výsledky a ciele. Pri hospodárení s verejnými financiami budeme intenzívnejšie využívať koncept čistého bohatstva. To znamená, že sa nebudeme pozerať, len ako sa vyvíjajú príjmy, výdavky a deficit alebo prebytok štátneho rozpočtu. Začneme sledovať aj - či a ako sa štát stará o svoj majetok, napríklad budovy, cesty. Hodnotiť budeme aj budúce náklady, napríklad na dôchodky alebo dlhodobú starostlivosť o chorých a odkázaných.

Budete pristupovať ku konsolidácii štátneho rozpočtu už v prvom roku vládnutia? Áno

Budete presadzovať vyššie dane a odvody pre živnostníkov, aby sa upravili na úroveň ľudí na TPP? Nie.

Mali by sa zvyšovať majetkové dane? Áno, v únosnej miere.

Modrí – Most-Híd

Ekonomickou reformou, ktorej cieľom bude vytvorenie motivačného podnikateľského prostredia, zrýchlenie hospodárskeho rastu a tým aj príjmov do štátneho rozpočtu. A tiež efektívnym čerpaním európskych fondov.

Budete pristupovať ku konsolidácii štátneho rozpočtu už v prvom roku vládnutia? Áno.

Budete presadzovať vyššie dane a odvody pre živnostníkov, aby sa upravili na úroveň ľudí na TPP? Nie.

Mali by sa zvyšovať majetkové dane? Nie.

Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana

Výrazne by sme zoštíhlili a zefektívnili štát a decentralizovali ho. Sme za územnosprávnu reformu na báze prirodzených regiónov, zrušenie okresov a výrazné posilnenie financovania a kompetencií samospráv. Navrhujeme zásadnú revíziu ústavných pravidiel, najmä zmenu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti („dlhová brzda“) nasledovne: dvojročná výnimka spod pravidiel dlhovej brzdy by sa skrátila na jeden rok, a bola by uplatňovaná len po parlamentných voľbách.

Budete pristupovať ku konsolidácii štátneho rozpočtu už v prvom roku vládnutia? Áno

Budete presadzovať vyššie dane a odvody pre živnostníkov, aby sa upravili na úroveň ľudí na TPP? Nie.

Mali by sa zvyšovať majetkové dane? Áno, ale len postupne a tak, aby sa výrazne nedotkli skupín obyvateľov s nižšími príjmami, ktorí vlastnia nehnuteľnosť.

