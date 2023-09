Sulík varoval pred prudkým zdražením plynu pre domácnosti

Je chybou, že úradnícka vláda tento problém prenecháva nasledujúcej vláde.

BRATISLAVA. Slovenským domácnostiam hrozia enormné ceny plynu. Tvrdí to strana Sloboda a Solidarita (SaS).

Ako v stredu na tlačovej besede uviedol jej predseda a exminister hospodárstva Richard Sulík, podľa posledných odhadov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví by nárast cien plyn mohol dosiahnuť 170 percent.

Aktuálna úradnícka vláda na čele s premiérom Ľudovítom Ódorom pritom tento problém prenecháva nasledujúcej vláde.

„Tento postoj považujem za dosť alibistický, plyn treba riešiť teraz, nie o mesiac," zhodnotil Sulík.

SaS pritom ako riešenie navrhuje využiť zásobník plynu v Dolných Bojanoviciach. Takýto materiál má už od leta minulého roka na stole aj vláda.

„V podstate ide o to, že na zimu, keď je plyn drahý, tak ho použijeme pre slovenské domácnosti a vrátime ho nazad v najbližšej možnej dobe, keď cena poklesne," objasnil Sulík.

Ako doplnil podpredseda strany Karol Galek, v Dolných Bojanoviciach je aktuálne približne 6 terawatthodín plynu, 5 z nich by bolo možné si požičať. Vďaka tomuto kroku by nárast cien plynu pre domácnosti nebol na úrovni 170 percent, ale iba 31,5 percenta.

Podstatne lacnejšie by štát vyšli aj kompenzácie. Namiesto približne 800 mil. eur by sa vyšplhali iba na asi 140 mil. eur. Úspory priemernej domácnosti by boli asi 400 eur, v prípade ak plynom aj kúri 1 500 eur.