Ukrajinské obilie na Slovensku nevie štát vysvetliť. Zrejme je od špekulantov

Slovensko sa pridalo k populistom z Poľska a Maďarska.

Lacná pšenica z Ukrajiny je pre slovenských farmárov problém. Nevedia jej cenovo konkurovať, a preto broja proti jej voľnému dovozu do EÚ. Obilie od nášho východného suseda by nemalo končiť v Európe, ale má pokračovať do sveta. Najmä do Afriky, kde je žiadané.

Lenže časť z neho končí aj v našich skladoch a deformuje trh s agrokomoditami. Na druhej strane, Slovákom by mohlo lacné obilie z Ukrajiny zlacnieť pečivo. Index odpovedá na niekoľko najdôležitejších otázok, ktoré sa vynárajú v súvislosti so zákazom dovozu pšenice z Ukrajiny.

1.Prečo EÚ zrušila zákaz dovozu ukrajinskej pšenice?

Európska komisia zrušenie zákazu dovozu ukrajinského obilia do krajín EÚ, ktoré susedia s Ukrajinou, obhajuje tým, že pominuli mimoriadne podmienky, ktoré zákaz ospravedlňovali. Zákaz platil od mája tohto roka.

„V súčasnosti nevidíme žiadne narušenie ani vychýlenie trhu v týchto piatich členských štátoch,“ povedal cez víkend Valdis Dombrovskis, viceprezident Európskej komisie.

Komisia podľa neho bude monitorovať situáciu a je pripravená opäť zaviesť obmedzenia, ak sa preukázateľné problémy na trhu s obilím opäť objavia.

Brusel vlani uznal, že lacný ukrajinský dovoz komplikuje konkurencieschopnosť nielen slovenských poľnohospodárov. Aj preto im pridelil mimoriadnu dotáciu v hodnote 200 miliónov eur z rezervy Únie.

Podľa zdrojov Indexu z rezortu pôdohospodárstva však bol za zrušením zákazu aj lobbing západných krajín, lebo mali v tomto roku nízku úrodu pšenice.

2.Ako reaguje na koniec zákazu naša vláda a farmári?

Slovenská vláda predĺžila zákaz dovozu štyroch komodít z Ukrajiny. Ide o pšenicu, kukuricu, repku a slnečnicu. Zákaz bude platiť do konca roka.

„Musíme zabrániť nadmernému tlaku na slovenský trh, aby sme zostali féroví aj voči domácim farmárom. Zároveň je náš krok reakciou na rovnaký postup Poľska a Maďarska,“ uviedol hovorca predsedu vlády Peter Majer.

Pridali sme sa tak na stranu našich susedov, hoci napríklad Rumunsko, ktoré tiež susedí s Ukrajinou, tak neurobilo.