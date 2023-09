Úspora času v minútach za stovky miliónov. Oplatí sa nová trať z Nitry do Bratislavy?

Vedie sa spor o to, ktoré spojenie je výhodnejšie.

Cestovať dnes z Nitry do Bratislavy vlakom je utrpenie. Priamy spoj neexistuje. Človek musí prestupovať buď v Leopoldove na rýchliky do Trnavy a Bratislavy, alebo sa vyberie južnou trasou smerom na Nové Zámky, kde v Šuranoch musí tiež prestúpiť na vlaky do hlavného mesta. Obe trasy sú oveľa pomalšie ako cesta autobusom či autom po rýchlostnej ceste R1 a diaľnici D1.

Cesta vlakom s prestupom cez Leopoldov aj cez Šurany dnes trvá skoro dve hodiny. Autobusom je človek z Nitry v Bratislave za necelú hodinu a pol. Autom sa dá trasa bez zápch zvládnuť aj do hodiny.

Nitra má smolu v tom, že je mimo hlavných vlakových tratí, a aj preto je jej železničná infraštruktúra zastaraná. Z veľkej časti sú trasy neelektrifikované, jednokoľajné, a tiež plné oblúkov, ktoré by ani po rekonštrukcii neumožňovali viesť tade vlaky rýchlosťou, ktorá by mohla konkurovať diaľnici.

Modernizovaná trasa bude, nové koľaje nie

Železničiari s ministerstvom financií už takmer dekádu diskutujú o tom, či majú postaviť novú južnú trať z Nitry cez Trnovec nad Váhom. Táto možnosť sa nateraz odsúva.

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) sa dohodol spolu so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) a ministerstvom dopravy, že tento variant by bol príliš drahý. Ukazuje to záverečné spoločné stanovisko k štúdii uskutočniteľnosti.

Analytici momentálne preferujú radšej opraviť a modernizovať, prípadne aj elektrifikovať, trať z Nitry na Leopoldov, ako nalievať peniaze do trasy smerom na Trnovec nad Váhom pri Šali. Neskôr však nevylučujú ani stavbu novej južnej trate. Aj preto navrhujú zachovať územnú rezervu pre výstavbu novej trate z Trnovca nad Váhom do Nitry v územných plánoch Nitrianskeho kraja.

Problém však je, že nie sú ani len vykúpené potrebné pozemky, takže je to riešenie nadlho.

Úspora času v minútach za stovky miliónov

Analytici z rezortu financií hovoria, že projekt novej trate za pol miliardy eur je nenávratný. Nová železnica by bola síce rýchlejšia, ale stála by o takmer 254 miliónov eur viac ako modernizácia existujúcej trate Leopoldov – Nitra. Pritom obe trasy sú približne rovnako dlhé okolo 100 kilometrov, trasa cez Leopoldov je len o 3,7 kilometra dlhšia.