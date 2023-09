Šéf Finančnej správy: Reštaurácie to skúšajú, aj mne už vydali falošný blok

Jiří Žežulka hovorí o dlžníkoch daniarov aj o nových opatreniach.

INDEX v priebehu letných mesiacov v seriáli Čierne ovce analyzoval najväčších dlžníkov Finančnej správy SR. Naše rebríčky ukázali, že Slovensko si na „podnikanie“ vybrali aj pochybní podnikatelia, ktorí za sebou zanechali miliónové dlhy.

Prezident finančnej správy Jiří Žežulka hovorí, že situácia sa oproti minulosti zlepšila. „Vymáhanie sa zlepšuje, efektivita správcov dane funguje inak,“ tvrdí.

Okrem situácie okolo dlžníkov hovorí o tom, na aké firmy sa zamerajú kontroly a aký vývoj na trhu predpokladá v ďalších mesiacoch.

Rebríčky najväčších dlžníkov finančnej správy obsahujú miliónové sumy. Naozaj boli takí šikovní?

Súhlasím, že sú to enormné sumy. Na druhej strane, hovoríme o dávnej histórii. Predstavte si, ako nedoplatok vzniká. Môže to byť tak, že daňový subjekt podá daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb, k dani z pridanej hodnoty a daň nezaplatí. Ale to nie je typický dlžník, s ktorým sa stretávame.

Aký teda je?

Štandardne je to firma, ktorá určitý čas podniká na trhu, potom sa z nejakého dôvodu zapojí do daňového podvodu. Vtedy začína plynúť čas, kým to finančná správa zistí, spraví daňovú kontrolu, dorubí rozdiel dane alebo daň a začne nedoplatok vymáhať.

Vzhľadom na to, že prekluzívna doba na Slovensku je päťročná, môžeme ísť až do roku 2018. Problémy firiem, ktoré ste spomenuli vo vašich článkoch, sú z rokov 2016 a 2017. Treba povedať, že finančná správa sa vtedy nevedela brániť tak efektívne, ako je to v súčasnosti.

Čiže ide prevažne o staršie prípady?

Áno. Hovoríme o kontrole, ktorá môže vzniknúť po piatich rokoch od prípadu, následne dorubíme daň.

Dlhodobá stratégia pri vymáhaní je začať nedoplatky vymáhať čo najskôr po ich vzniku. Následne je možné vymáhať ich až 20 rokov. V prípade neexistencie postihnuteľného majetku možno nedoplatok po piatich rokoch od jeho vzniku postúpiť na Slovenskú konsolidačnú.

Je to dlhé obdobie, počas ktorého sa veľa vecí mení. Pre nás je dôležité zamerať sa na prvé tri roky od vzniku nedoplatku, pretože vtedy je najväčší predpoklad jeho vymoženia.

Samozrejme za predpokladu, že existuje exekúciou postihnuteľný majetok. To, že sa nám darí vymáhať nedoplatky do troch rokov od vzniku, dokazujú štatistiky. Vymáhanie sa zlepšuje, efektivita správcov dane funguje inak.

Problém? Fakturácia v reťazci

Vráťme sa do minulosti. Daniari nemali páky, aby na podvody, ktoré sme rozoberali v našich článkoch, prišli? Boli v nich predsa firmy, ktorým tržby z roka na rok vyskočili z niekoľko tisíc eur na milióny.

Samozrejme, je to otázka riadenia a analýzy rizík. Veľký zlom bol v roku 2014, keď sa zaviedli kontrolné výkazy a začali sa spracúvať údaje na rýchlejšej báze. Ale aj pri kontrolnom výkaze ide o údaj starý 90, maximálne 115 dní.

Treba si uvedomiť, že firmy, ktoré do podvodu idú, nebudú čakať na správcu dane, kým sa zobudí. Meškanie tam vždy je, ale je to výzva aj pre nás, aby sme si preorganizovali procesy a reagovali rýchlejšie a pružnejšie.

O konkrétnych prípadoch zrejme nemôžeme rozprávať, ale ako prebieha modelový podvod?