Eurofondy, o ktorých rozhodnú regióny, budú zvýšené o 214 miliónov eur

K pôvodnej sume 2,16 miliardy eur pribudne ďalších takmer 214 miliónov.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

BRATISLAVA. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zvýši v piatok alokáciu eurofondov z nového programového obdobia, o ktorej rozhodujú priamo regióny prostredníctvom integrovaných územných investícií.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

K pôvodnej sume 2,16 miliardy eur pribudne ďalších takmer 214 miliónov. Po stredajšom rokovaní vlády o tom informoval minister investícií Peter Balík.

"Úspech Slovenska stojí a padá na úspešnosti jednotlivých regiónov, aby všade mali ľudia kvalitný život, dobrú prácu a moderné služby. Preto sme z nových eurofondov z Programu Slovensko vyčlenili extra financie, o ktorých si rozhodnú priamo regióny a použijú ich na svoje strategické investície," ozrejmil Balík.

Ide o celú alokáciu, ktorú mal podľa neho rezort k dispozícii na centrálne vyhlasované výzvy. "Rozhodli sme sa ju stopercentne alokovať do regiónov, čím zvýšime podiel alokácií na takzvané integrované územné investície zo 16,5 % na 18,5 %," uviedol Balík s tým, že sa Slovensko začína približovať už aj susedným krajinám, ako napríklad Česko.

Dodal, že je možné rozdeliť ďalší balík eurofondov priamo do regiónov cez revízie operačného programu, ku ktorým má Slovensko možnosť pristúpiť v priebehu budúceho roka. "My sme už túto revíziu nevedeli vykonať, preto sme do tohto systému ani nevedeli distribuovať väčší balík eurofondov," uzavrel.