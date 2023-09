V prípade vyrovnaného rozpočtu by sa ekonomika prepadla

Znížili by sa mzdy a narástla by nezamestnanosť.

BRATISLAVA. Ak by bol budúcoročný štátny rozpočet vyrovnaný, ekonomika by sa prepadla takmer o 6,5 percent. Došlo by k poklesu miezd o 4 percentá a nárastu nezamestnaných o 130-tisíc ľudí. Vyplýva to z makroekonomickej prognózy, ktorú vo štvrtok zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.

Septembrová makroprognóza MF SR obsahuje simuláciu ďalšieho vývoja ekonomiky. Štát by v prípade vyrovnaného rozpočtu musel znížiť svoje výdavky približne o 7 percent hrubého domáceho produktu (HDP). Malo by to podľa rezortu financií negatívny vplyv na životnú úroveň.

Vláda odborníkov však navrhla postupnú konsolidáciu. Ak by k nej došlo, HDP by v roku 2024 posilnilo o 0,5 percent a v ďalších rokoch by sa ekonomický rast pohyboval medzi jedným a dvoma percentami.

Vo verejnom sektore by boli reálne mzdy pod tlakom, v súkromnom by sa však ďalej zvyšovali. Došlo by aj k miernemu zvýšeniu nezamestnanosti.

V prípade postupnej konsolidácie by tak na rozdiel od vyrovnaného rozpočtu nedošlo k recesii ekonomiky. Rezort financií upozornil na to, že v budúcom rozpočte by sa malo zohľadniť konsolidačné úsilie v optimálnej miere 5 percent HDP.

Miera zadlženia by sa tak zastabilizovala pod hranicou 60 percent (55,9 percent) do roku 2026. Výsledkom by bolo aj zníženie deficitu a zachovaný zdravý ekonomický rast.

Slovenská ekonomika v dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu zvoľní a HDP v roku 2023 stúpne o 1,3 percentá. Trh práce zostane podľa rezortu financií odolný a s poklesom inflácie a dočerpaním európskych fondov v druhej polovici roka 2023 majú zamestnancom reálne mzdy stúpnuť.